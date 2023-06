Englischer Garten: 18-Jähriger bedroht und beraubt

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 23:40 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg zusammen mit Freunden im Englischen Garten. Als er alleine weg ging, wurde er zunächst von zwei männlichen unbekannten Tätern im südlichen Bereich des Englischen Gartens angesprochen und um Zigaretten gebeten.

Zu diesem Zeitpunkt traten zwei weitere unbekannte Täter an den 18-Jährigen heran. Von einem dieser Täter wurde der 18-Jährige von hinten am Hals festgehalten und zugleich mit einem spitzen Gegenstand leicht am Unterarm verletzt.

Ein anderer Täter entriss dem 18-Jährigen die Umhängetasche und entnahm aus dem darin befindlichen Geldbeutel das Bargeld. Bevor alle Täter die Flucht ergriffen, händigten sie dem 18-Jährigen sowohl Umhängetasche als auch Geldbeutel wieder aus.

Der 18-Jährige teilte den Vorfall kurz darauf einer Polizeistreife mit. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter. Die leichte Verletzung des 18-Jährigen am Unterarm bedurfte vor Ort keiner weiteren ärztlichen Versorgung.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Vier männliche Täter, ca. 17-20 Jahre alt, südeuropäische, nahöstliche Erscheinungen, zwei der Täter waren mit Fahrrädern und zwei zu Fuß unterwegs

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich südlicher Bereich des Englischen Gartens, Prinzregentenstraße und Lerchenfeldstraße (Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.