Englischer Garten: 68-jährige Münchnerin fast vergewaltigt

Am Donnerstag, 05.12.2019, gegen 18:10 Uhr, befand sich eine 68-jährige Münchnerin mit ihrem Hund im Englischen Garten, in der Nähe des Japanischen Teehauses. Hier wurde sie von einem unbekannten Täter in englischer Sprache angesprochen.

Kurz darauf stieß er sie vom Weg auf eine Wiese und legte sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf sie. Er hielt sie an den Armen fest und versuchte ihr Zungenküsse zu geben. Zudem versucht er sie im Intimbereich zu berühren und in ihre Hose einzudringen, was ihm misslang. Die Münchnerin schrie laut um Hilfe und biss dem Täter in die Zunge.

Ein unbeteiligter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und ging auf den Täter zu. Aufgrund dessen ließ dieser von der 68-Jährigen ab und flüchtete.

Die eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung übernommen.

Während der Aufnahme am Tatort wurde die Polizei durch die Berufsfeuerwehr München zur Ausleuchtung des Tatortes unterstützt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlank, sprach englisch; trug evtl. eine Mütze, dunkle Jacke oder Anorak, hatte eine helle Armeehose mit Seitentaschen an und führte einen kleinen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Möglicherweise begibt sich der Täter wegen seiner Verletzung an der Zunge in ärztliche Behandlung. Ärzte und Krankenhäuser werden gebeten, bei entsprechenden Feststellungen die Polizei über den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.