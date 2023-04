Erste Personalentscheidungen bei Red Bull München

Die sportliche Leitung des viermaligen deutschen Meisters EHC Red Bull München hat am 30. April die Saisonabschlussgespräche mit allen Spielern abgeschlossen und erste Personalentscheidungen getroffen.

Demnach stehen aktuell 20 Akteure in der kommenden Spielzeit im Kader der Red Bulls. Torhüter Danny aus den Birken, Daryl Boyle, Nico Appendino, Emil Johansson, Frederik Tiffels, Justin Schütz und Sebastian Cimmerman tragen in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des Münchner DEL-Clubs. Mit Stürmer Julian Lutz und der NHL-Organisation Arizona Coyotes dauern die Gespräche indes an.

Einen bestehenden Vertrag für die Spielzeit 2023/24 besitzen Konrad Abeltshauser, Daniel Allavena, Jonathon Blum, Maximilian Daubner, Chris DeSousa, Andreas Eder, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Ryan McKiernan, Christopher Kolarz, Mathias Niederberger, Zach Redmond, Ben Smith, Ben Street, Maksymilian Szuber, Austin Ortega, Veit Oswald, Trevor Parkes und Filip Varejcka.

Der EHC Red Bull München bedankt sich ausdrücklich bei allen Spielern des Meisterkaders der Saison 2022/23 für deren Einsatz und die gezeigten Leistungen. Allen Profis, die in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den deutschen Meister auflaufen, wünscht der Club sportlich wie privat viel Glück und Erfolg.

Zwei besonders verdienten Spielern gilt an dieser Stelle ein spezieller Dank, die Rede ist von den beiden Olympia-Silberhelden aus den Birken und Boyle. Aus den Birken kam 2015 nach München, unser DEL-Rekordspieler Boyle bereits ein Jahr zuvor. Beide Routiniers hatten einen großen Anteil an den vier Meistertiteln der Red Bulls und haben damit die Geschichte des Clubs entscheidend mitgeprägt.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2023/24

Torhüter (3): Daniel Allavena, Christopher Kolarz, Mathias Niederberger.

Verteidiger (6): Konrad Abeltshauser, Jonathon Blum (AL), Maximilian Daubner, Ryan McKiernan (AL), Zach Redmond (AL), Maksymilian Szuber.

Stürmer (11): Chris DeSousa (AL), Andreas Eder, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Austin Ortega (AL), Veit Oswald, Trevor Parkes (AL), Ben Smith (AL), Ben Street (AL), Filip Varejcka.