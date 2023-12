Es wird teurer – Neuer Trinkwasserpreis ab 01.01.2024

In einer Zeit hoher Preissteigerungen haben die SWM die Trinkwasserpreise in den letzten drei Jahren konstant gehalten. Da in dieser Zeit aber die Kosten der SWM für Lohn, Trinkwasserschutzmaßnahmen sowie Instandhaltung und Modernisierung des Leitungsnetzes gestiegen sind, ist zum 1. Januar 2024 eine moderate Preiserhöhung erforderlich.

Das bedeutet für den Münchner Durchschnittshaushalt (im Zehn-Familien-Haus; 96 Kubikmeter/Jahr; Zähler: Qn6) eine Erhöhung der Kosten für Trinkwasser um 7,36 Euro pro Jahr oder rund 61 Cent pro Monat.

Auch nach dem 1.1.2024 bleibt der Wasserpreis in München der zweitgünstigste im Vergleich der zehn größten Städte Deutschlands gegenüber den heutigen Preisen (etwaige Preiserhöhungen in den anderen Städten zum 1.1.2024 sind hierbei noch nicht berücksichtigt).

Informationen zum Münchner Trinkwasser finden sich auf www.swm.de/wasser.