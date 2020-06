Eulenspiegel Flying Circus vom 01.07. – 31.08.2020 im Innenhof des Deutschen Museums

Es geht weiter! In Kooperation mit dem DEUTSCHEN MUSEUM werden sich Wissenschaft und Kultur einvernehmlich den Innenhof des Museums teilen. Das Deutsche Museum zeichnet tagsüber verantwortlich für den “science summer” mit Vorführungen, Science Shows, Vorträgen und Mitmachaktionen aus dem Deutschen Museum. Und das Lustspielhaus lädt ein, den Sommer mit Kabarett und Musik unter freiem Himmel zu genießen.

Wann: vom 01.07. bis zum 31.08.20 im Innenhof des Deutschen Museums, Zugang über Boschbrücke

Einlass: 19:15

Beginn: 20:00

Vorstellungsdauer: 70 – 90 Minuten (ohne Pause)

Bewirtung: Getränkeausschank

Karten: www.muenchen-ticket.de

Wer: Martin Frank, Alfred Dorfer, Stephan Zinner , Stefan Leonhardsberger, Willy Michl, Dreiviertelblut, Stefan Verra, Axel Hacke, Frank Lüdecke, Michael Mittermeier, Simon & Jan, Günter Grünwald, Hannes Ringlstetter, Luise Kinseher, 70. Schwabinger Poetry Slam, Christian Springer, Massimo Rocchi, Helmut Schleich, Helge Schneider, Django Asül, Willy Astor, Urban Priol, Suchtpotenzial, Spider Murphy Gang, Der Nino aus Wien, Eva Karl-Faltermeier….

Weitere Veranstaltungen in Vorbereitung.

Webseite und Termine: www.eulenspiegel-concerts.de Für alle Gäste in Kurzarbeit: Angeboten wird auch ein begrenztes Kontingent an speziellen „Kurzarbeiter-Tickets“ für 60% des Normalpreises an. Diese sind online, wie auch an den physischen VVKs-Stellen verfügbar.

Mehr unter www.eulenspiegel-concerts.de