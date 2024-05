Evelyn Weigert & Tom Beck Insel des Glücks Tour – 14.11.2024 München Carl-Orff-Saal

Evelyn Weigert und Tom Beck kommen zusammen im November 2024 auf „Insel des Glücks Tour 2024“ mit Auftritten in Hamburg, Köln, München und Berlin. Es wird ein Erlebnis für alle Sinne! Das Publikum kann sich anschnallen, wenn es auf die „Insel des Glücks“ geht. Es wird gesungen, gelacht, getanzt und sonst auch noch viel!

Schlagfertigkeit und eine gehörige Portion Selbstironie: Auf kaum jemand trifft dies besser zu als auf Evelyn Weigert. Die 34-jährige ist Influencerin, (TV-) Moderatorin und erfolgreiche Podcasterin. In ihrem Podcast „Hoppe Hoppe Scheitern – Der Eltern Realtalk“ spricht sie mit Müttern und Vätern über den alltäglichen Wahnsinn des Elternseins, über Höhen und Tiefen, sei es lustige, emotionale oder verzweifelnde Momente. Zudem bespaßt sie zusammen mit Basti Heinlein sehr erfolgreich die ganze Nation mit ihrem lebensbejahenden Podcast „Heinlein&Weigert, sagt JA zum Leben!“ – Entertainment pur.

Auf der anderen Seite steht Schauspieler und Sänger Tom Beck. Das 46-jährige Multitalent und ehemalige Cobra 11-Star spielte u.a. in Filmen wie Till Schweigers „Zweiohrküken“ oder auch in Matthias Schweighöfers Filmen „Schlussmacher“ und „Vaterfreuden“ mit. Bereits sechs Alben veröffentlichte der charismatische Nürnberger.

Evelyn Weigert & Tom Beck Insel des Glücks 11.11.2024 Hamburg, Laeiszhalle (kleiner Saal) 12.11.2024 Köln, Volksbühne am Rudolfplatz 14.11.2024 München, Carff Orff Saal 15.11.2024 Berlin, Colosseum Tickets für die Tour gibt es ab Dienstag, den 16. April, um 12 Uhr für 30,00 Euro (zzgl. Gebühren) exklusiv via eventim.de. Ab Donnerstag, den 18. April, um 10 Uhr sind die Tickets an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) und auf fkpscorpio.de erhältlich.

Einlass: 19:00 Uhr,

Beginn: 20:00 Uhr