FAN FEST EURO 2024: Ed Sheeran gibt eineinhalbstündiges Konzert auf der Theresienwiese, Tim Bendzko komplettiert das Line-up

FAN FEST EURO 2024 veröffentlicht Konzertzeiten, neue Preisstruktur und weitere Infos

Das FAN FEST EURO 2024 bietet am Mittwoch, den 12. Juni, vollwertige Konzerte von fünf internationalen Superstars im Herzen von München. Nun geben die Veranstalter den Timetable des Musikprogramms, das durch eine Show von Tim Bendzko komplettiert wird, und weitere Details zum Musik- und Fußballfestival bekannt: Darunter eine neue Preisstruktur für limitierte vergünstigte Ticketkontingente, sodass möglichst viele Musik- und Fußballfans am Auftakt-Event zur EURO 2024 teilhaben können.

Um 16 Uhr eröffnet Singer-Songwriter Tim Bendzko das rund fünfstündige Konzertprogramm. Weiter geht es um 17 Uhr mit der britischen Pop-Senkrechtstarterin Dylan. Danach steht mit Mark Forster von 18 bis 19 Uhr ein gefeierter Sänger und ebenso großer Fußballfan auf der Bühne. Pop-Ikone Nelly Furtado präsentiert von 19.30 bis 20.30 Uhr sowohl ihre größten Hits als auch neue Songs. Den Höhepunkt liefert Ed Sheeran: Der britische Megastar wird von 21.15 bis 22.45 Uhr rund 90 Minuten auf der Bühne stehen.

Die Gäste können das Veranstaltungsgelände bereits ab 14 Uhr betreten. Die Veranstalter und seine Partner verwandeln die Theresienwiese für sie in eine Fußballwelt, die mit Besucheraktionen, reichhaltiger Gastronomie und gemütlichen Rückzugsorten die Möglichkeit bietet, Kraft für das rund fünfstündige Musikprogramm zu tanken.

Veranstalter FKP Scorpio hat in den letzten Wochen nach Möglichkeiten gesucht, wie das privatfinanzierte Musik- und Fußballfest möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden kann. Durch die erwartete Akquise neuer Sponsorengelder wird nun eine neue Preisstruktur möglich, die eine weitere starke Subventionierung des ohnehin vergünstigten Eintrittspreises von 111.65 Euro (inklusive Gebühren) in der Kategorie 1 möglich macht: Zusätzlich zu diesen Tickets, die den geringsten Abstand zur Bühne garantieren, sind ab sofort auch limitierte Ticketkontingente der Kategorien 2 (99,- inklusive Gebühren) und 3 (69,- inklusive Gebühren) erhältlich. Damit möchten der Veranstalter und seine Partner sicherstellen, dass das FAN FEST EURO 2024 wirklich ein Fest für alle wird. Die Bereiche der Kategorien 2 und 3 liegen unmittelbar hinter dem Bereich der Kategorie 1 zentral und hintereinander vor der Bühne. Die direkte Sicht auf die Stage mit ihren großen Videowalls ist in allen Kategorien gegeben. Karten für das Event sind bei Eventim verfügbar.

Alle Tickets werden digital ausgestellt. Die An- und Abreise ist komfortabel und kostenlos mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV – Zonen M-6) möglich und in den Tickets bereits inkludiert.

Das FAN FEST EURO 2024 wird veranstaltet von FKP Scorpio mit PRO EVENTS. Die Deutsche Telekom unterstützt als Hauptpartner.