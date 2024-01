Reise- und Freizeitmesse f.re.e 2024 vom 14. bis 18. Februar 2024

Rund ein Monat vor ihrem Beginn verzeichnet Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse eine sehr gute Buchungsnachfrage in allen fünf Ausstellungsbereichen. Zusätzlich erweitert die Messe München die Ausstellungsfläche für Caravaning & Camping sowie für Reisen um insgesamt zwei Hallen. Die f.re.e findet von 14. bis 18. Februar 2024 in München statt.

Neben den mehr als 900 Ausstellern aus rund 50 Ländern bietet Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse ebenfalls ein umfangreiches Angebot zum Ausprobieren und Testen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem die Fitness-Mitmachbühne in der Halle A6 und das Camp f.re.e in der Halle B3. Dieses vermittelt Campingplatz Atmosphäre und stellt die ganze Bandbreite des Campingurlaubs in den Fokus. Ebenfalls neu in der Halle B3 ist ein eigener Food Truck-Bereich. Außerdem wird es in der Halle B6 zusätzlich zu den beiden großen Fahrradparcours einen eigenen für Kinder unter 12 Jahren sowie einen Laufradparcours geben. In der Halle A5 haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich auf einer Sonderfläche ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit zu informieren.

f.re.e-Partnerregion Oberbayern wirbt für Reisen mit dem ÖPNV

Erstmals wird es im Rahmen der f.re.e eine Partnerregion geben. Mit über 15 Millionen Gästeankünften und fast 40 Millionen Übernachtungen zählte Oberbayern im Jahr 2022 zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Darüber hinaus befinden sich mehr als 130 Naturschutz-, rund 250 Landschaftsschutz- und knapp 30 Vogelschutzgebiete in Oberbayern. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht das Erkunden der Urlaubsregion sowie die Vorstellung der GeHEIMATOrte, die alle mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sind. Deshalb präsentiert sich neben verschiedenen Destinationen zwischen Ingolstadt und Alpenkette auch das Bahnland Bayern gemeinsam mit den Verkehrsträgern S-Bahn München, Südostbayernbahn, DB Regio und BRB am Oberbayern Stand.

Ein Ticket für drei Messen

Eintrittskarten für die Reise- und Freizeitmesse f.re.e sind ab sofort auf der Website erhältlich. Besucherinnen und Besucher profitieren dabei dreifach. Neben dem Eintritt zur f.re.e sind im Preis ebenfalls die Parallelveranstaltungen Münchner Autotage (Mittwoch bis Sonntag) und IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung – (Freitag bis Sonntag) im Preis integriert.

Für die optimale Vorbereitung auf den Messebesuch steht das Ausstellerverzeichnis nun ebenfalls online zur Verfügung. Damit kann die Tour über die f.re.e bereits bequem von Zuhause aus geplant werden.