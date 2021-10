Fahrplanänderungen wegen Gleisbauarbeiten in Giesing am Wochenende 8.-11. Oktober 2021

Busersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen sowie zwischen Giesing und Perlach • S3 wird zwischen Deisenhofen und Hauptbahnhof umgeleitet.

Wegen Gleisbauarbeiten in Giesing kommt es auf den S-Bahn-Linien S3 und der S7 am Wochenende von Freitag, 8. Oktober (22.45 Uhr) durchgehend bis Montag, 11. Oktober 2021 (3 Uhr) zu Umleitungen und Schienenersatzverkehr.

S3: Die Linie wird in zwei Abschnitte geteilt. Im westlichen Abschnitt verkehrt die S3 zwischen Mammendorf und Ostbahnhof. Im östlichen Abschnitt verkehrt sie zwischen Hauptbahnhof (Gl. 27-36) und Holzkirchen. Dabei werden die Züge zwischen Hauptbahnhof und Deisenhofen umgeleitet und halten an den Stationen Donnersbergerbrücke, Heimeranplatz, Harras, Mittersendling, Siemenswerke und Solln. Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen halten die Züge an allen Stationen.

Zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen besteht Schienenersatzverkehr. Ergänzt wird dieser durch zusätzliche Busfahrten Taufkirchen-Unterhaching-Wettersteinplatz (U 1) am Samstag, von ca. 10.30 bis 18 Uhr und Sonntag, von ca. 16 bis 20 Uhr.

S7: Die S-Bahnen werden zwischen Giesing und Perlach durch Busse ersetzt.

DB informiert über Fahrplanänderungen

Detaillierte Fahrpläne für alle Linien, finden Fahrgäste im Internet auf www.s-bahn-muenchen.de/baustellen. Außerdem informieren Aushänge an den Stationen und es gibt Hinweise zu den Bauarbeiten auf den Deckenmonitoren in den S-Bahnen.

Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet, in den Apps und an den Fahrkartenautomaten enthalten. An den Stationen informieren Aushänge über die Fahrplanänderungen. Telefonisch steht der Kundendialog der S-Bahn München unter 089 55 89 26 65 zur Verfügung.