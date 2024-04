PULS Open Air 2024: Der Festivalsommer auf Schloss Kaltenberg

Erlebt Rising Stars wie Giant Rooks, Badmómzjay oder Zoe Wees und spannende Newcomer*innen in einer magischen Kulisse. Vom 6. bis 8. Juni verwandelt sich Schloss Kaltenberg wieder in das einzigartige, bunte und vielseitige Festivalgelände des PULS Open Airs. Neben der Main Stage in der Arena warten wieder zahlreiche Bühnen und Aktionsflächen in besonderer Atmosphäre auf die Besuchenden. Ob nonstop tanzen zu den Lieblingsbands oder abhängen in den idyllischen Chill-Out-Areas unter Bäumen:_Beim PULS Open Air ist für alle etwas dabei. Neben der Live-Performances der Acts und DJs erwarten die Festivalgäste großartige Inhalte, spannende Unterhaltung und brandaktuelle Themen in Workshops oder Live-Podcasts.

In rund fünf Wochen ist es endlich so weit: Am 6. Juni startet das PULS Open Air 2024 und wird drei Tage lang für einzigartige Festivalmomente sorgen. Giant Rooks, die international erfolgreiche deutsche Indie-Sensation, bringen ihr neues Album „How Have You Been?“ mit nach Kaltenberg. Zoe Wees – 400 Millionen Streams mit ihrer Ballade „Control“ – präsentiert mit ihrer Gänsehautstimme ihr Debütalbums „Therapy“, das im Herbst 2023 erschienen ist. Badmómzjay liefert frischen Deutsch-Rap aus Berlin. Das vielseitige Line Up wird von jungen Ausnahmekünstler*innen wie Paula Hartmann, Schmyt, Mayberg, badchieff, BLOND oder Lola Young und vielen mehr komplettiert. Perfekt für alle, die Lust haben gute und neue Musik für sich zu entdecken.

Neben dem vielseitigen Line-up trägt vor allem die traumhafte und spektakulär in Szene gesetzte Schlosskulisse zum Festivalerlebnis bei. In der Arena vor der Mainstage sorgt das Miteinander Tausender für Gänsehautmomente. Im Wald, etwas abseits des dortigen Dancefloors, laden Liegestühle zum Chillen ein. Bekanntes und ausgefallenes Festival-Food wartet darauf, probiert zu werden und ca. 30 Markt- und NGO-Stände laden zum Stöbern ein. Ein beliebter Start in den Festival-Tag ist das Weißwurstfrühstück mit Blasmusik im Biergarten, bevor man zur Walhall-Bühne, einer großen halboffenen Halle aus Holz weiterzieht, um das Programm dort zu erkunden. Workshops, Live-Podcasts, Yoga und die vielen Bastel- und Mitmachstände sorgen für Unterhaltung abseits der Musikbühnen.

Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion geht das PULS Open Air voran. Dazu gehören eine kostenlose Shuttleanbindung zum Bahnhof Geltendorf sowie, der zusätzlich buchbare Service der Nachtbusse nach München und Augsburg. Für die Chance auf „leichtes Gepäck“ sorgt der Zeltverleih inklusive Aufbauservice, mit dem Wegwerfzelten der Kampf angesagt wird, oder das Mehrwegbecher-System vor Ort. Es gibt kostenlose Wasserspender auf dem Gelände und die Versorgung des Festivals erfolgt zum großen Teil durch Ökostrom aus eigener Produktion. Ein Inklusionsteam kümmert sich um alle Fragen rund um inklusives Camping. Das hügelige Schlossareal konnte durch die Umgestaltung vieler Zonen barrierefrei gestaltet werden, um Besucher*innen mit Behinderung ein besseres Festivalerlebnis zu bieten.

Gesamt-Lineup mit Tagesverteilung der Live-Artists, DJs und Podcasts:

Donnerstag, 6. Juni

FATONI • BERQ • MILLENIUMKID • LENA&LINUS • ABU.GLITSCH • CHOCOLATE REMIX • SPEEDBOYS • NINJA HAGEN •

SINGOLDSAND FESTIVAL DJ TEAM

Freitag, 7. Juni

BADMÓMZJAY • SCHMYT • MAYBERG • BLOND • PAULA CAROLINA • LEVIN LIAM • KALTE LIEBE • BABY B3NS • PAULWETZ • ELLICE • DAS LUMPENPACK • DOMINIK HARTZ • SOFFIE • IKKIMEL • KASI • WA22ERMANN • DOMINIQUE LAMEE • KATHA PAUER • ELENA RUD • ALBA •

MODULAR FESTIVAL DJ TEAM

PODCAST / ARD MEDIATHEK & CHILL: FRIEDEFELD • WILLKOMMEN IM CLUB • DIE NEUE NORM

Samstag, 8. Juni

GIANT ROOKS • ZOE WEES • PAULA HARTMANN • BADCHIEFF • LOLA YOUNG • DILLA • MALIK HARRIS • BIBIZA • ZECK • BABYJOY • SERPENTIN • SIOVO • UHD • GRAF FIDI • BOVSKEY • BIERBABES • FRAUENSTRASSE • MINDSIGHT • MIROSLOVE •

TRÄGERTAL FESTIVAL & GOLDENER REITER DJ TEAM

PODCAST / ARD MEDIATHEK & CHILL: HIPHOP – MADE IN GERMANY • DIE FRAGE • STARTHILFE

PULS Open Air 2024, 6. bis 8. Juni auf Schloss Kaltenberg

Die Atmosphäre der spektakulär in Szene gesetzte Kulisse auf Schloss Kaltenberg lässt bereits beim Betreten des Festivalgeländes das Herz der Besucher:innen höher schlagen. Und wenn dann die Headliner:innen zum Mikrofon greifen, entsteht in der riesigen Arena eine unvergleichliche Stimmung. Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH ist Veranstalter des PULS Open Air. PULS vom Bayerischen Rundfunk ist Namensgeber, Medienpartner und Kurator des PULS Open Air. Neben der Mainstage in der Arena wartet das Festival mit zahlreichen weiteren Areas und Aktivitäten auf, die die drei Festival-Tage zu einem Erlebnis machen, an das die Besucher:innen lange zurück denken werden. Zudem setzt das Festival Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion.

Mehr Infos und Tickets sowie Impressionen vom Festival gibt es auf www.pulsopenair.de.