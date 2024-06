Familienfest am Helios Klinikum München West

Am Sonntag, 30. Juni, öffnet das Helios Klinikum München West seine Türen für Familien und Interessierte. Zwischen 11 und 16 Uhr kommen Groß und Klein am Steinerweg 5 bei Hüpfburg, Kinderschminken, Erste-Hilfe Training und vielen weiteren spannenden Programmpunkten rund um das Thema Gesundheit auf ihre Kosten. Gäste haben Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhausalltags zu werfen und sich mit Gesundheits-Profis auszutauschen. Ein Rettungswagen wird ebenso zu besichtigen sein wie ein Operationsaal, ein Wahlleistungszimmer und die Geburtsstation.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Food-Trucks sorgen für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Kostenfreie Getränke und ein DJ tragen zur ausgelassenen Stimmung bei.

Das grüne Sofa

Neben einem bunten, informativen Freizeitprogramm führt Susanne Rohrer durch vier spannende medizinische Talkrunden. Die Radiomoderatorin, bekannt von Bayern 1 am Nachmittag und der Bayern 2 „radioWelt“, interviewt leitende Münchner Ärzte zu ihren Fachbereichen und bezieht Zuhörerinnen und Zuhörer in die Gespräche ein. Um 12 Uhr startet der Talk zum Thema „Anzeichen für Herzprobleme erkennen und richtig behandeln“ mit Prof. Dr. Christopher Reithmann. Um 13 Uhr geht es um „Krebsvorsorge bei Frauen – Auffälliger Abstrich“ mit Dr. Marc Moser. Im dritten Talk um 14 Uhr dreht sich alles um die Lunge: Michael Hagemann bringt das Thema „Wenn die Luft wegbleibt: Erkrankungen der Lunge und Therapiemöglichkeiten“ mit, während um 15 Uhr Assoz. Prof. Dr. Martin Thaler und der „Gelenkersatz an Hüfte und Knie“ im Mittelpunkt steht.

Das gesamte Programm gibt es unter www.helios-gesundheit.de/muenchen-west.

Eintritt und Parken sind frei.