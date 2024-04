Familienfest an der Helios Klinik München Perlach

Am Sonntag, 28. April, öffnet die Helios Klinik München Perlach ihre Türen für Familien und Interessierte. Neben einem bunten Programm mit Spielstationen für Kinder, Food-Trucks und DJ-Musik führt Moderatorin Susanne Rohrer durch vier spannende medizinische Talkrunden. Gäste haben außerdem die Gelegenheit, den hochmodernen da-Vinci OP-Roboter aus nächster Nähe in Aktion zu erleben und können sogar selbst einen simulierten Eingriff mit ihm durchführen.

High-Tech-Medizin hautnah erleben

Die Helios Klinik München Perlach lädt ein zum Familienfest. Zwischen 11 und 16 Uhr kommen Groß und Klein in der Schmidbauerstraße 44 bei interaktiven Infoständen und verschiedenen Aktionen rund um das Thema Gesundheit auf ihre Kosten. Als besonderes Highlight können sich Besucherinnen und Besucher selbst am hochmodernen da-Vinci-Roboter versuchen sowie im Gummibärchen-OP und beim Training am Laparoskopieturm Hand anlegen.

Außerdem haben sie die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhausalltags zu werfen und sich mit Gesundheits-Profis auszutauschen. So bietet die Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie Demonstrationen von verschiedenen Untersuchungstechniken an, wie der Echokardiographie oder Endoskopie. Bei einem UV-Licht-Test kann die eigene Händehygiene überprüft und beim Reanimationstraining das Wissen rund um die Wiederbelebung aufgefrischt werden. Mitarbeitende aus der Pflege stehen für Gespräche bereit und bieten Führungen durch den OP sowie die Intensiv- und Wahlleistungsstation an. Ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes kann ebenfalls besichtigt werden.

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Zwei Food-Trucks, eine Espressobar und alkoholfreie Getränke sorgen für ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. DJ-Musik und das Maskottchen Heli tragen ebenso zur ausgelassenen Stimmung bei wie das bunte Programm für die kleinen Besucherinnen und Besucher: Kinderschminken, Ballonkunst, Gipsen sowie eine Einhorn-Hüpfburg.

Das grüne Sofa

Neben dem abwechslungsreichen Freizeitprogramm führt Susanne Rohrer durch vier spannende medizinische Talkrunden. Die Radiomoderatorin, bekannt von Bayern 1 am Nachmittag und der Bayern 2 „radioWelt“, interviewt Münchner Chefärzte zu ihren Fachbereichen und bezieht Zuhörerinnen und Zuhörer in die Gespräche ein. Um 12 Uhr startet der Talk zur akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse, während um 13 Uhr die Aufgaben und Möglichkeiten moderner Anästhesie beleuchtet werden. Um 14 Uhr dreht sich alles um künstliche Gelenke an Hüfte und Knie. Den Abschluss macht um 15 Uhr ein Talk zu Krebsoperationen mit dem OP-Roboter da Vinci.

Das gesamte Programm gibt es unter www.helios-gesundheit.de/muenchen-perlach.