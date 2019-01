“Fasching meets Tracht” am 1. März 2019 um 20.00 Uhr im Löwenbräukeller

Der Festring München unterstützt die Damischen Ritter bei ihrem traditionellen, legendären

Faschingsball. Dabei verbinden sich zwei traditionsreiche Elemente: Der Münchner Fasching und das Bayerische Brauchtum.

Es erwarten Sie ein fulminantes Singspiel, in dem Herzog Kasimir III. auf Brautschau geht, bayerische Schuaplattler und Goaßlschnalzer mit dem Isargau München, die Münchner Francaise, tanzbegeisterte Gäste, tolle Stimmung sowie die neue Show der Narrhalla „Die wunderbare Welt der Märchen“.

Das Motto lässt Raum für die Bekleidung… “Fasching meets Tracht, o mei”: Ritter(innen),

Germanen(innen),Trachtler(innen),bayerisch, münchnerisch gekleidet, Fasching usw.

Ein bayerischer Faschingsabend, begleitet von den Münchner Oktoberfest Musikanten und der 089-Band verspricht höchstes Ballvergnügen, egal ob als Burgfrau, Ritter oder eben traditionell in Tracht. Von Seiten der Veranstalter und demWirtsleuten ist Alles bereit für eine rauschende Ballnacht.

Über das Büro des Festrings München gibt es vergünstigte tolle Plätze, direkt an der Tanzfläche, zu kaufen. Per Mail an info@festring.de – Per Fax an 089/263065

Löwenbräukeller München

Nymphenburgerstrasse 2

80335 München

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr