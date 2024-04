Feldkirchen: Pkw überschlägt sich und fängt Feuer – Eine Person verletzt

Am Donnerstag, 11.04.2024, gegen 20:40 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Kreisstraße M1 in Richtung der Bundesstraße 471.

Ein unbeteiligter Zeuge konnte beobachten, wie der 44-Jährige am Kreisverkehr zur Bundesstraße 471 geradeaus auf den Kreisverkehr auffuhr. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Im Anschluss fing der Pkw des 44-Jährigen Feuer.

Die umgehend verständigte freiwillige Feuerwehr Feldkirchen konnte das Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern. Der 44-Jährige konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Polizei wurde durch die Feuerwehr zur Unfallörtlichkeit hinzugerufen. Es wurde festgestellt, dass der 44-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Teile der Beschilderung sowie die Bepflanzung des Kreisverkehrs wurden beschädigt. Auch der Pkw des 44-Jährigen wurde schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. Die Bundes- und Kreisstraße musste zeitweise gesperrt werden. Es kam dadurch zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.