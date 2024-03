Feldmoching: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

Am Montag, 18.03.2024, gegen 20:00 Uhr, hielt ein Bus der Linie 60 in der Lassallestraße an der Haltestelle Max-Wönner-Straße. Während des Fahrgastwechsels geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Fußgänger zwischen den Bus und seinen Anhänger. Als der Bus losfuhr, stürzte der Fußgänger und wurde vom Anhänger überrollt. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, bis er von einem Zeugen, der mit einem Pkw hinterherfuhr, schließlich angehalten wurde.

Die Identität des verstorbenen Mannes steht derzeit noch nicht fest und ist ebenfalls wie der Unfallhergang und der Umstand, ob der Busfahrer den Unfall wahrgenommen hat, noch Stand der Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Dabei musste die Lassallestraße in nördlicher Richtung für ca. drei Stunden gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallsachverhalts wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch die Staatsanwaltschaft München I in Auftrag gegeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.