Fischinventur im SEA LIFE München: Eins, zwei, drei – da kommt noch ein Katzenhai!

48 Haie aus 19 verschiedenen Arten zählten die „Jungen Umweltschützer“ heute. Die insgesamt zehn Kinder im Grundschulalter engagieren sich schon seit Frühjahr 2023 als Nachwuchs-Expert*innen und kennen sich daher bestens mit den Bewohnern des Großaquariums im Olympiapark aus.

Serdar Karagöz, Kurator im SEA LIFE München, war sehr froh über die tatkräftige Unterstützung: „Während sich die großen Hai-Arten, wie zum Beispiel Zebrahaie und Schwarzspitzenriffhaie, an der Panoramascheibe noch recht einfach zählen lassen, wird es am Mittelmeerhafen schon schwieriger. Hier leben viele Kleingefleckte Katzenhaie, Pyjamahaie, Nagelrochen und Meereschen. Anspruchsvoller wird es auch bei den vielen kleinen quirligen Fischen, wie den Schneidern oder den gut getarnten Seepferdchen. Unsere ‚Jungen Umweltschützer‘ sind aber echte Unterwasser-Fans, denen keiner unserer tierischen Bewohner entgeht. Und so konnten wir heute die Inventur der insgesamt 2.147 Tiere aus 264 verschiedenen Arten erfolgreich abschließen.“

Ein Bewohner der Tropeninsel sorgte dabei für besondere Begeisterung bei den engagierten Helfer*innen, denn die Grüne Wasseragame Günther wurde genauer unter die Lupe genommen: Die Kinder durften das Tier messen und wiegen! Das grün schimmernde Reptil misst stolze 58 Zentimeter und bringt knapp 490 Gramm auf die Waage.