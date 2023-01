Flower Power Festival München 2023 im Gasteig HP8

Der Gasteig in voller Blüte – Vom 3. Februar an versetzt das Flower Power Festival München die Stadt acht Monate lang in einen Blütenrausch. Der Gasteig HP8 ist Festivalzentrum und mit vielen Veranstaltungen dabei.



„Das Thema Natur in der Stadt beschäftigt viele Menschen“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Und wir machen dazu das bunteste Festival, das München seit langem gesehen hat.“

Vom 3. Februar bis 7. Oktober wird es knapp 500 Veranstaltungen in ganz München geben: Wissenschaft, Nachhaltigkeit, Pflanzenvielfalt, Gartenkunst, Klimawandel, Biodiversität, Ästhetik, Lebensqualität – das und vieles mehr sind Themen, die inszeniert werden, sei es mit Ausstellungen, Workshops, Performances, Spaziergängen, Theater, Konzerten, Lesungen, Installationen und mehr.

Der Gasteig HP8 ist Festivalzentrum. Dort kann man sich nicht nur über die anstehenden Festivalevents informieren. Das Münchner Künstlerkollektiv We Are Video sorgt mit seiner eigens entworfenen Video-Installation „Florescent“ acht Monate für eine florale Atmosphäre in der Halle E des HP8: Die mit Künstlicher Intelligenz erzeugten Motive können von Passanten durch Körperbewegungen interaktiv gesteuert werden.

Am 22. Februar lädt der Gasteig in der Halle E zu „Tischgesprächen“ ein, bei denen Menschen zum Thema „Flower Power“ ins Gespräch kommen. Kuratiert von Stadt-Forscher, DJ und Journalist Eugene Quinn wird nicht nur veganes Essen, sondern ein reichhaltiges Fragenmenü serviert – orientiert am Festivalmotto „Natur in der Stadt“: Persönliche Lieblingsjahreszeiten, Lebensmittel, die Flower-Power-Bewegung der 70er-Jahre oder die Macht von Natur und Mensch können Thema sein. Nach den Tischgesprächen im Zweierformat bleibt bei entspannter Musik Zeit für einen gemeinsamen Ausklang.

Auch die Kindermusiktage „Der Gasteig brummt!“ greifen am 3. und 4. März das Festivalthema auf. Die Straßenmalkünstlerin Krina Königsmann wird gemeinsam mit Teilnehmenden mit Sprühkreide und selbstgemachter Flüssigkreide gigantische Blumen- und Blättermuster auf den Asphalt des HP8-Geländes malen.

Im Frühling wird es rund um den Gasteig HP8 wirklich grün. Das interdisziplinäre Kollektiv „Die Städtischen“ eröffnet im April die „Kulturinsel“ auf dem Platz „Am Kulturkraftwerk“: Kreativ gestaltete Sitzmöbel aus Holz laden ein zum Verweilen und öffentliche Hochbeete werden zum Mitgärtnern angelegt.

Bei der „Langen Nacht der Musik“ am 6. Mai gibt es in diesem Jahr im Gasteig HP8 auch eine Flower-Power-Bühne: Bands spielen hier von der Hippie-Bewegung inspirierte Musik mit modernen eigenen Sounds. Psychodelic Blues, Bluegrass und Folk sorgen live für ein Blumenkinder-Feeling 2023.

Am 16. und 17. Mai präsentiert der italienische Tänzer und Choreograf Matteo Carvone eine florale Tanzperformance in außergewöhnlichem Ambiente: Bei seiner eigens für das Flower Power Festival kreierten Performance „FLORA“ in der denkmalgeschützten Halle E geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Der Sound dazu soll den Klang der Botanik spiegeln.

Auch bei der Großveranstaltung „Tanz den Gasteig“ am 3. Juni liegt ein Fokus auf allem, was mit Flower Power zu tun hat: Getanzt wird auf dem gesamten Gelände des Gasteig HP8 unter anderem zu Musik aus den 70er-Jahren, aber auch zu Songs und Kompositionen, die Themen wie Blumen oder Natur aufgreifen.

Einen grotesk-verwunschenen Stadtgarten lässt der Münchner Künstler Martin Blumöhr am 26. und 27. Juni mit seinem Kunstprojekt „Hortusurbis“ wachsen: Auf einzelnen Leinwänden, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen, gestaltet er Kunstprojekte als städtischen Wildwuchs. Das Besondere: Der Künstler lässt sich bei seinen Live-Malaktionen über die Schulter blicken und baut Ideen und Impulse spontan in seine florale Komposition ein. Entstehen wird das Kunstwerk insgesamt an drei verschiedenen Orten in der Stadt – in den FÜNF HÖFEN, der Archäologischen Staatssammlung und im Gasteig HP8.

Im Spätsommer blüht die Halle E dann nochmal richtig auf, wenn am 16. und 17. September live die Bayerische Landesmeisterschaft der Floristen „Silberne Rose“ stattfindet. Anschließend werden die Werkstücke der rund 20 Teilnehmenden im Saal X ausgestellt.

Weitere Aktionen rund um das Thema „Flower Power im Gasteig HP8“ sind in Planung.

Infos unter www.flowerpowermuc.de