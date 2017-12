Forever Broadway – Die große Musical-Gala vom 25.12. bis 27.12.2017 in der Philharmonie München

Die schönsten Musical-Songs aus: Der König der Löwen, Das Phantom der Oper, Cats, Elisabeth, Die Schöne und das Biest, Grease, Tanz der Vampire, My Fair Lady, Evita u.v.a.

„Märchen schreibt die Zeit …“ Die Songzeile aus Disneys „Die Schöne und das Biest“ deutet es an: Jede Zeit hat ihre Märchen. Die heutigen trifft man wohl nicht zuletzt auf den Musical-Bühnen dieser Welt an. Hier werden Träume geträumt, magische Welten erschaffen – Märchen gelebt. Hier erinnert sich Glamourkatze Grizabella mit „Memory“ an ihre feine Vergangenheit, hier gerät Sängerin Christine in die Fänge des „Phantoms der Oper“ und wird Eva Perón zu „Evita“. Hier sehnt sich „Elisabeth“ nach Freiheit und begegnet dem Tod, hier huldigt man dem „König der Löwen“ Simba, lernt mit Eliza gute Manieren und tanzt mit Vampiren und am Highschool-Ball um die Wette. So groß die Bandbreite des Musicals, so zeitlos seine Themen: „Forever Broadway“ lässt die Gattung Musical in einer großen Gala hochleben und feiert ihre schönsten Klassiker. Solisten, Chor und Tänzer nehmen das Publikum mit in die faszinierenden Welten des Musicals, begeistern mit prachtvollen Kostümen, temperamentvollen Tänzen und hinreißenden Songs. An Weihnachten wird die Philharmonie zum Broadway und hochkarätigen Hotspot der Musicalwelt mit großen Gefühlen.

Mit Solisten, Orchester und Tänzern des Budapester Musical- und Operettentheaters sowie den Musical-Stars Oedo Kuipers & Dorothea Baumann Kero, Regie

Alle Termine im Überblick:

Montag, 25. Dezember 2017, 17:00 Uhr, Philharmonie

Dienstag, 26. Dezember 2017, 15:00 Uhr, Philharmonie

Dienstag, 26. Dezember 2017, 19:00 Uhr, Philharmonie

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 15:00 Uhr, Philharmonie

Mittwoch, 27. Dezember 2017, 19:00 Uhr, Philharmonie

Tickets: www.muenchenticket.de