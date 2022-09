Franziska Distler aus München ist Wiesn-Playmate 2022

Gemeinsam mit Angermaier Trachten und Hofbräu München präsentierte PLAYBOY Deutschland am gestrigen Mittwochabend mit Franziska Distler die „Wiesn-Playmate 2022“. Rund 120 geladene Gäste, darunter zahlreiche Prominente, trafen sich im Münchner Hofbräuhaus, um mit der offiziellen Vorstellung der „Wiesn-Playmate 2022“ Bayerns schönste Jahreszeit einzuläuten.

Unter den Gästen versammelten sich Moderator Markus Othmer, Moderatorin Diana Schell, Musik-Produzent Leslie Mandoki, Filmproduzent Martin Krug, DJ John Jürgens, Model und Schauspielerin Diana Herold, Künstler Alexander Höller und Schauspielerin Silke Popp. Auch die Playmates Julia Römmelt (Playmate des Jahres 2021), Vanessa Teske (Playmate des Jahres 2022), Stella Stegmann (Playmate des Jahres 2020) und Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx feierten mit ihrer neuen Kollegin Franziska den Beginn der fünften Jahreszeit in München. Wie im Vorjahr führte Moderator Tobias Ranzinger, begleitet von den Obermüller Musikanten durch den Abend.

Die 27-jährige Franziska Distler aus München ziert das Cover und die 12-seitige Titelstrecke des diesjährigen PLAYBOY Oktoberfest-Specials und wird als offizielle PLAYBOY-Repräsentantin auf dem Münchner Oktoberfest im Einsatz sein.



Gemeinsam mit Angermaier-Chef Dr. Axel Munz, Hofbräu-Direktor Dr. Michael Möller und PLAYBOY Chefredakteur Florian Boitin zapfte die Wiesn-Playmate das erste Holzfass mit dem extra zur Wiesn gebrauten Bier an.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PLAYBOY-Chefredakteur Florian Boitin: „Auch wenn die Pandemie zwei Jahre lang ein Oktoberfest verhindert hat, an der Tradition der jährlichen Wiesn-Playmate haben wir auch in den Oktoberfest-freien Jahren mit Überzeugung festgehalten. Umso schöner ist es aber, dass in diesem Jahr mit Franziska ein echtes Münchener Madl – ein bildhübsches und blitzgescheites dazu – als Münchens schönste Sehenswürdigkeit Playboy auf der größten Party der Welt vertreten darf.“



Auch Franziska Distler freut sich über ihren Titel als Wiesn-Playmate: „Mit den Aktaufnahmen für den Playboy geht für mich ein großer Traum in Erfüllung – ich wollte das wirklich unbedingt! Und als waschechte Münchnerin Wiesn-Playmate zu sein ist für mich natürlich eine wirklich große Ehre. Ich freue mich auf die Wiesn – und auf alles, was bevorsteht.“

O´zapft is! Die Oktober-Ausgabe des PLAYBOY mit dem 32-seitigen Wiesn-Special, mit Playmate Franziska und den besten Tipps zum Flirten, Feiern und Flanieren auf der größten Party der Welt ist ab dem 9. September im Zeitschriftenhandel und über shop.playboy.de erhältlich.