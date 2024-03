Frühling in der Stadt: Baureferat pflanzt den Frühjahrsflor

Der Frühling ist da, und die Stadt München erstrahlt in frischen Farben. Rechtzeitig zum Frühlingsanfang stellt das Baureferat die Pflanzgefäße auf und bestückt die Schmuckplätze mit tausenden Frühjahrsblühern und Zwiebelpflanzen. In den städtischen Parkanlagen und Grünflächen blühen Winterlinge, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Elfenkrokus und Blausternchen, die von den Gärtner*innen des Baureferats im Herbst gesetzt wurden. Etwa 540 Pflanzgefäße bereichern das Straßenbild in der Fußgängerzone, am Hohenzollernplatz, in der Brienner und Maffeistraße. Quasi über Nacht blühen auch die Frühjahrsblumen auf Plätzen und in Grünanlagen. Beliebte Beispiele dafür sind der Gärtner- und Karolinenplatz, Bordeaux- und Weißenburger Platz sowie Odeons- und Promenadeplatz. Die Pracht kommt nicht von ungefähr: Die Gärtner*innen der Hauptabteilung Gartenbau des Baureferats komponieren jedes Jahr sorgfältig aufeinander abgestimmte Pflanzengesellschaften, die in Farbe und Abfolge der Blühzeiten harmonieren. Neben den gestalterischen Gesichtspunkten wurde natürlich auch an Bienen, Hummeln und Co. gedacht, die sich nach dem Winter an Pollen und Nektar stärken können. Die Pflanzen werden in den Stadtgärtnereien des Baureferats herangezogen, neue Sorten werden auf ihre Robustheit und ihre Qualität erprobt; eine Vegetationsperiode lang werden sie auf ihre Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge intensiv beobachtet. Erst wenn sie diesen Eignungstest bestanden haben, werden sie ausgepflanzt.

Produziert wird nach ökologischen Richtlinien: Schädlinge werden durch Nützlinge reduziert, Kompost für Pflanzsubstrate stellt das Baureferat selbst her. Die Pflanzenproduktion aus eigener Hand hat einen weiteren Vorteil: Die Fachleute der städtischen Gärtnereien können termingerecht und den Launen des Winters entsprechend steuern, wann sie den Frühjahrsflor auspflanzen. Er ist eine jährliche Tradition in der Stadt München und erfreut sich von etwa Mitte März bis Mitte Mai großer Beliebtheit.

Frühjahrsflor 2024 in Zahlen

399.000 Zwiebelpflanzen gesamt, davon:

– 64.000 Zwiebelpflanzen für die mobilen Pflanzgefäße

– 96.000 Zwiebelpflanzen für die Wechselflor-Beete

– 239.000 Zwiebelpflanzen für Schulen, Friedhöfe und Parkanlagen

Außerdem:

– 184.000 frühjahrsblühende Pflanzen

– 3.829 Quadratmeter Fläche für Wechselflor-Beete an 26 Standorten