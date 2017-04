Der Frühlingsfest-Jahreskrug ist ein begehrtes Sammlerobjekt und erscheint in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück. Dieser wird nur an Ehrengäste oder bei der Eröffnungsfeier des Frühlingsfestes ausgegeben. Der Freibierausschank findet in diesem Jahr am 21. April um 14:30 auf der Theresienhöhe, zwischen der alten Kongresshalle und dem Verkehrsmuseum statt.

Seit dem 40. Jubiläum des Frühlingsfestes, im Jahre 2004, können die Leser des Münchner Wochenanzeigers ihre Entwürfe für das Motiv des Kruges einsenden.

Die Gewinnerin des Motivs für den Frühlingsfest-Jahreskrug 2017 ist die 25 Jahre alte, in Poing beheimatete

Alexandra Friemert-Zaeem

Die ausgebildete Mediengestalterin leitet die Grafikabteilung von RATHGEBER GmbH & Co. KG und wurde / wird am 27. März 2017 mit dem Meisterpreis „beste Medienfachwirtin“ der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet.

Das Motiv des Kruges zeigt in modernen Farben ein busselndes Pärchen auf einem Karussellpferd. Kettenflieger, bunte Luftballone, Herzerl, Feuerwerk, Riesenrad und die Bavaria vervollständigen das fröhliche und bunte Frühlingsfest-Motiv.