Frühlingsfest München 2023 O’zapft is!

Nach dem Freibierausschank an der Alten Kongresshalle folgte der Festumzug mit den Schaustellern und den Marktkaufleuten, beginnend von der Theresienhöhe (Kongresshalle) Richtung Theresienwiese. Anschließend folgte das Böllerschützen Eröffnungsschießen mit dem Bayerischen Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Nach einer kleinen Runde über das 57. Münchner Frühlingsfest zapfte Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesnchef im Beisein von Ministerpräsident Dr. Markus Söder in der Festhalle Bayernland das erste Fass Bier an. Wobei sich der Bayerische Ministerpräsident als Warm-Upper zeigte. Das Münchner Frühlingsfest 2023 ist eröffnet!

