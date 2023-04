Fürstenried: Tatverdächtiger nach Diebstahl eines Pkw festgenommen

Am Montag, 17.04.2023, gegen 02:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 15 (Sendling) ein dunkler Pkw Toyota auf der Garmischer Straße auf, da das Fahrzeug ohne Licht unterwegs war. Kurz vor dem Trappentreutunnel wollte die Streifenbesatzung den Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens, sondern versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Geschwindigkeit des Pkw erhöhte und über die Trappentreustraße in die Landsberger Straße fuhr.

Für eine Anhaltung und Kontrolle wurden weitere Streifen zur Unterstützung hinzugezogen. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer überfuhr mehrfach für ihn geltende Rotlichter, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrbahn sowie zeitweise auf einem Gehweg. Seine Fahrt führte stadteinwärts in Richtung Sendlinger Tor. Im Bereich der Nussbaumstraße Ecke Mathildenstraße fuhr der Fahrzeugführer auf den Eingang des Nussbaumparks zu und musste dort aufgrund von angebrachten Pollern anhalten.

Unmittelbar nach Stillstand des Fahrzeugs wurde dieses durch nachfahrende Streifenwagen umstellt. Als der Fahrzeugführer die Fahrertür des Pkws öffnete, kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront eines Streifenwagens und der Fahrertür des Pkw Toyota. Der Fahrzeugführer sprang unmittelbar nach der Kollision aus dem Fahrzeug und versuchte über die Motorhaube eines Streifenwagens in Richtung Nussbaumpark zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München.

In dem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere männliche Personen (14, 17 und 19 Jahre alt). Noch vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug kurz zuvor entwendet wurde. Alle vier Personen wurden auf die Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 16-Jährige den Fahrzeugschlüssel vor Fahrtantritt aus einer Gaststätte in Forstenried, in welche er sich durch einen Hintereingang unberechtigt Zutritt verschaffte, indem er eine Tür gewaltsam öffnete. Aus der Gaststätte entwendete der 16-Jährige den Schlüssel des Pkw Toyota und stieg anschließend in das Fahrzeug ein, um seine drei Bekannten abzuholen.

Nach polizeilicher Sachbearbeitung wurde der 19-jährige Mitfahrer von der Polizeiinspektion 14 (Westend) aus entlassen. Die beiden minderjährigen Mitfahrer wurden jeweils den Eltern übergeben. Bei dem 16-Jährigen handelt es sich um einen jugendlichen Intensivtäter. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens gebracht und ein wegen einer anderen Sache bereits bestehender Haftbefehl wurde vollzogen.

Das entwendete Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen den 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie dem besonderes schweren Fall des Diebstahls aus einer Gaststätte und dem Diebstahl eines Kraftfahrzeugs von der Münchner Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei ermittelt.