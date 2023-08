Gärtnerjahrtag 2023 in München – Ein farbenfrohes Fest

Am 355. Gärtnerjahrtag in München wurde die langjährige Tradition mit einem beeindruckenden Festumzug der Münchner Gärtner und Floristen gebührend gefeiert.

In diesem Jahr wurde die Veranstaltung umso besonderer, da die Schäffler wieder zu Gast waren und mit ihrer einzigartigen Tanztradition das Fest bereicherten. Insgesamt nahmen 17 Gruppen aus dem Gartenbau, begleitet von drei Blaskapellen und zwei Festkutschen mit angesehenen Ehrengästen wie Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, Kommunalreferentin Christine Frank sowie den Landtagsabgeordneten Josef Schmid und Nikolaus Kraus, am Umzug teil.

Der Gärtnerumzug, der zusammen mit dem Schäfflertanz und dem Metzgersprung zu den ältesten Bräuchen der Stadt München gehört, erzählt eine faszinierende Geschichte. Nach dem Ende der Pest im 17. Jahrhundert brachten die Münchner Klostergärtner den Überlebenden Blumen, Obst und Gemüse als Zeichen der Hoffnung. Vor der Gärtner-Schutzheiligen, der heiligen Gertrude von Nivelles, legten sie das Gelübde ab, jedes Jahr am ersten Dienstag im August einen Festumzug und einen Dankgottesdienst im „Alten Peter“ abzuhalten. Diese Tradition wurde sogar in dem außergewöhnlichen Jahr 2020 fortgesetzt und bestärkt.

Der Gärtner-Verein München lud herzlich dazu ein, den Gärtnerjahrtag 2023 gemeinsam zu feiern und den wunderschönen, blumigen Festumzug zu genießen. Mit Pferdekutschen, Blasmusik und Traktoren zogen die Teilnehmer voller Stolz durch die Stadt, um ihr altes Gelübde zu ehren und ihre Verbundenheit mit der Natur und der Gartentradition zu zeigen.

Das farbenfrohe Spektakel bot den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die Welt der Gartenbaukunst und brachte die Schönheit der Natur mitten in die Großstadt. Der Gärtnerjahrtag in München bleibt auch im 21. Jahrhundert eine beliebte Veranstaltung, die Tradition, Gemeinschaft und Naturverbundenheit auf beeindruckende Weise vereint.