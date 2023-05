Gasteig HP8 startet „Mental Health Arts Festival“

Neues Kulturfestival für Mentale Gesundheit

Mit vielen Aktionen zum Mitmachen dreht sich am 8. Juli im Gasteig HP8 alles um ein Thema, das immer mehr Menschen beschäftigt: unsere mentale Gesundheit. Der Eintritt ist frei.

Die Corona-Pandemie hat es nur verstärkt. Für viele Wissenschaftler*innen ist schon länger klar: seelische Gesundheit ist eine der ganz großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Immer mehr Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen wie Burn-out, Depressionen oder Angstzuständen. Fast jede*r von uns kennt in seinem Umfeld jemanden, der*die betroffen ist. Und dennoch wird kaum offen damit umgegangen.

„Das wollen wir mit diesem neuen Festival ändern“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Das Thema ist so wichtig, dass wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben wollen, sich damit auseinanderzusetzen. Der Gasteig ist dafür genau die richtige Plattform. Und bei uns wird es ein Festival, nicht nur trockene Theorie.“

Deshalb gibt es beim Mental Health Arts Festival auch viele Aktionen, bei denen man selbst mitmachen und aktiv werden kann. Vor Ort kann man zum Beispiel den Effekt der Poesie im Rahmen eines Poetry-Slams testen oder beim gemeinsamen Singen im Go Sing Choir das wohltuende Miteinander spüren. Tanzworkshops bieten den Raum, den eigenen Körper neu zu erfahren und Selbstbewusstsein aufzubauen. Und wie sich die eigene Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen kreativ in Bildern ausdrücken lässt, erfährt man im Workshop mit einem Profi-Comiczeichner, der das Thema mentale Gesundheit selbst in seinen Comics verarbeitet.



Daneben werden Expert*innen und Betroffene in Vorträgen, Panels und Diskussionen das Thema mentale Gesundheit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: Was zählt alles zur mentalen Gesundheit? Wie erkenne ich, wie es um meine mentale Gesundheit steht? Und was tut mir persönlich gut?

Initiiert hat der Gasteig das erste Münchner „Mental Health Arts Festival“ mit Hilfe der Beisheim Stiftung. „Dieses neue Festival zielt genau darauf ab, was uns auch am Herzen liegt“, sagt Annette Heuser, Geschäftsführerin der Beisheim Stiftung. „Mentale Gesundheit ist zentral für Wohlbefinden, Selbstbewusstsein, Beziehungsfähigkeit und Alltagsbewältigung. Es geht um Aufklärung, aber auch darum, psychische Erkrankungen nicht mehr als Stigma anzusehen. Das Mental Health Arts Festival leistet einen wichtigen Beitrag dazu.“

Neben der Beisheim Stiftung beteiligen sich auch die Gasteig Kulturstiftung, das Münchner Bündnis gegen Depression, das Seriencamp Festival und Bayern 2 als Medienpartner.

Informationen zum detaillierten Programm werden zeitnah im Vorfeld des Festivals veröffentlicht und auf der Website des Gasteig bekannt gegeben.

Mental Health Arts Festival

Samstag, 8. Juli 2023

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München

Eintritt frei!



Das Mental Health Arts Festival ist eine Veranstaltung der Gasteig Kulturstiftung in Zusammenarbeit mit der Gasteig München GmbH, gefördert von der Beisheim Stiftung.