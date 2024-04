Gefährliche Körperverletzung: Eine Person schwer verletzt – Untersendling

Am Donnerstag, 28.03.2024, gegen 20:00 Uhr, kam es zwischen einem 39-Jährigen, welcher in Begleitung einer 41-Jährigen war, und einem 42-Jährigen auf offener Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung. Alle Beteiligten haben einen Wohnsitz in München.

Während dieser Streitigkeit gab der 39-Jährige unter anderem rassistische Äußerungen gegenüber dem 42-Jährigen von sich.

Auf diese Streitigkeit wurden zwei bis drei bislang unbekannte männliche Täter aufmerksam und kamen deshalb zu dieser Situation hinzu. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den unbekannten Tätern, dem 39-Jährigen und der 41-Jährigen. Dabei wurde die 41-Jährige durch einen Faustschlag von einem der unbekannten Täter operationsbedürftig verletzt. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte daraufhin den Notruf der Münchner Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf die Täter.

Die 41-Jährige wurde mit Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, dunklere Hautfarbe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Krüner Straße, Fernpaßstraße und Ohlstadter Straße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.