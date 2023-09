Gefährliche Körperverletzung in Sendling – Mann fügt Frau stark blutende Platzwunde zu

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 23:00 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ein Notruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass eine blutüberströmte Frau mit ihrem Kind auf der Straße herumlaufen würde. Es wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter angetroffen werden. Die 28-Jährige hatte eine stark blutende Wunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die 28-Jährige mit einem 37-Jährigen mit Wohnsitz in München in einer Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlaufe dessen schlug der 37-Jährige den Kopf der 28-Jährigen so fest gegen einen Türstock, dass diese eine tiefe Platzwunde erlitt. Im Anschluss daran flüchtete der 37-Jährige.

Im Verlauf des Sonntags, 17.09.2023, erschien der 37-Jährige selbständig auf einer Münchner Polizeiinspektion. Dort wurde er vernommen, wegen der Tat angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).