Giesing: Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 87-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Pkw Mercedes auf der Schönstraße in Richtung der Tierparkstraße. Dort kam ihm nach eigenen Angaben ein Kleintransporter entgegen. Dieser kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur, weshalb der 87-Jährige nach rechts auswich und dabei mit vier weiteren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidierte.

Der Fahrer des Kleintransporters hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Candidplatz.

Der Pkw des 87-Jährigen und die vier parkenden Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Schönstraße musste in Richtung Tierparkstraße kurzzeitig gesperrt werden, weshalb es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kleintransporter bzw. zu dem Fahrer / der Fahrerin des Kleintransporters machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.