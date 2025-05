Giesinger Bräu bringt alkoholfreies Naturradler auf den Markt

Süffig, süßlich-herb und mit Limetten-Note: Jetzt gibt’s das Giesinger Naturradler auch ohne Umdrehung

Der Giesinger Bräu erweitert sein Sortiment um eine alkoholfreie Variante des beliebten Naturradlers. Das neue „Giesinger feinstes Naturradler alkoholfrei“ kombiniert die süßlich-herbe Frische des bekannten Giesinger Radlers mit der charakteristischen Limettennote – und das ganz ohne Promille. Die Basis bildet die alkoholfreie „Giesinger Freiheit“, deren fein abgestimmte Hopfenaromen dem Radler die nötige Würze und Tiefe verleihen.

„Unsere Fans haben uns immer wieder nach einer alkoholfreien Radler-Variante gefragt – jetzt ist es so weit“, sagt Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu. „Die Nachfrage nach alkoholfreien Biermischgetränken steigt stetig – und wir wollten natürlich auch eine echte Giesinger Lösung dafür bieten: mit Charakter, mit Geschmack und mit Qualität.“

Limette, Freiheit und ein Hauch Sommer

Das Giesinger Naturradler alkoholfrei schmeckt angenehm frisch, leicht süßlich, mit einem feinen Zitrus-Twist. Die dezente Limettennote bleibt auch in der alkoholfreien Variante erhalten, ebenso wie die typische Würze der „Giesinger Freiheit“. Das Ergebnis: ein vollmundiges Radler mit Wiedererkennungswert – ideal für den Feierabend, die Mittagspause oder einfach so.

Erhältlich ab sofort – erst in 0,5l, bald auch in 0,33l

Das neue Naturradler enthält, wie auch die Giesinger Freiheit, unter 0,5 % vol. Alkohol und zählt damit zu den alkoholfreien Bieren. Ab sofort ist das Giesinger Naturradler alkoholfrei in der 0,5l-Euroflasche im Handel erhältlich. Die 0,33l-Variante folgt im Laufe des Jahres. Der UVP liegt bei 23,99 € je 20 x 0,5l-Kiste.

Vertrieben wird das neue Produkt über alle bekannten Giesinger Kanäle: im Handel, an den Rampen sowie in den Stehausschänken in und um München.