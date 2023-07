Giesinger Bräu lädt ein zur „Langen Nacht der Brauereien“

2 Tage, 8 Bands und 22 Brauereien: Am 28./29.7. steigt nach vier Jahren Pause wieder die “Lange Nacht der Brauereien”

Die LNDB findet erstmals auf dem WERK2-Gelände in der Lerchenau statt

Am 28. und 29. Juli 2023 verwandelt sich das Gelände des WERK2 (Detmoldstraße 40) vom Giesinger Bräu in eine Bier-Oase für alle Liebhaber von handwerklich gebrauten Spezialitäten. Zwei Tage präsentiert Münchens zweitgrößte Privatbrauerei das Festival mit 8 Bands und 22 Brauereien und einem vielfältigen Programm aus Musik, Kulinarik und natürlich Bier. Neben den Gastgebern von Giesinger Bräu erwarten die Besucherinnen und Besucher 21 weitere Brauereien aus ganz Deutschland und Südtirol, die ihre Biere zum Probieren anbieten. Darunter sind bekannte Namen wie Munich Brew Mafia, IsarKindl, Hoppebräu und Nittenauer, aber auch exotische Gäste wie der Südtiroler Batzen Bräu, der Berliner BRLO und der Kölner Zappes Broi. Die Lange Nacht der Brauereien findet erstmals seit 2019 wieder statt und zum ersten Mal auf dem Gelände des neuen Brauerei-Standortes in der Lerchenau statt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen acht Bands aus verschiedenen Genres, darunter Jamaram mit ihrem Reggae-Sound und die Wuidara Pistols mit ihrem bayerischen Rock’n’Roll.

Das Ticket für die “Lange Nacht der Brauereien” kostet 35 Euro pro Tag oder 55 Euro für beide Tage und beinhaltet ein Verkostungsglas und einen Refill am Giesinger Biertruck. Die Veranstaltung findet am Freitag (28.7.) von 14:00 bis 23:00 Uhr und am Samstag (29.7.) von 11:00 bis 23:00 Uhr statt.

Das Festival ist auch eine Gelegenheit, die Vielfalt und Kreativität der Bierszene zu würdigen, so Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu: „Wir freuen uns sehr, dass wir so viele tolle Brauerkolleg:innen für unsere ‘Lange Nacht der Brauereien’ gewinnen konnten. Es ist uns ein Anliegen, die handwerkliche Braukunst und die regionalen Bierspezialitäten zu fördern und zu feiern. Wir laden alle Bierfans ein, mit uns dieses einzigartige Festival zu genießen und neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.“

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten die Veranstalter darum, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxi oder Fahrrad anzureisen, da keine Parkplätze vorhanden sind. Von der Station Frankfurter Ring (Frankfurter Ring/Ecke Knorr – vor BMW Motorrad) wird ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der am Freitag (28.7.) zwischen 15:00 und 23:30 Uhr sowie am Samstag (29.7.) zwischen 15:00 und 23:30 Uhr alle 15 Minuten fährt.

Alle teilnehmenden Brauereien: Batzen Bräu, Bierschnauzer, Blech Brut, Brauhaus Garmisch, Brauhaus Germering, Brauhaus Nittenau, Braumanufaktur Hertl, BrewsLi, BRLO, der Schwarzbrenner, die Fermenter, Frau Gruber, Haderner Bräu, Haidbräu, Higgins Ale Works, Hoppebräu, IsarKindl, Munich Brew Mafia, Testbräu, Tilmans, Yankee, Zappes Broi.

Weitere Informationen zur “Langen Nacht der Brauereien” finden Sie auf der Website www.giesinger-braeu.de oder auf den Social-Media-Kanälen von Giesinger Bräu.

Tickets können hier erworben werden: https://events.giesinger-shop.de/