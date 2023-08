„Giesinger Freiheit”: Giesinger Bräu präsentiert das erste alkoholfreie Bier

Der Giesinger Bräu überrascht seine Fans und die vielen Bierliebhaber mit einer besonderen Neuheit: Das erste alkoholfreie Bier, die „Giesinger Freiheit”, ist da. Die Braumeister vom #teamgiesing haben schon lange daran gearbeitet, eine alkoholfreie Biersorte zu entwickeln, die nicht nur in ihrer sensorischen Qualität überzeugt, sondern auch den typisch bodenständigen und unverwechselbaren Giesinger Bräu-Charakter trägt. Das Alkoholfreie vom Giesinger Bräu ist ab sofort im Handel erhältlich.

„Vor zehn Jahren waren wir der Meinung, wir machen wahrscheinlich nie ein alkoholfreies Bier. Aber die Zeiten ändern sich und wir reagieren auf den vielfachen Kundenwunsch und die veränderten Trinkgewohnheiten. Ursprünglich wollten wir nach dem Oktoberfest mit der alkoholfreien Biersorte starten, um die Menschen in ihrer Detoxphase zu unterstützen. Allerdings ging der ganze Prozess des Brauens jetzt doch schneller voran als geplant, sodass wir uns entschieden haben, die ‘Giesinger Freiheit’ schon vor dem Oktoberfest vorzustellen”, erklärt Steffen Marx.

„Giesinger Freiheit” steht für ungezwungene Leichtigkeit

Mit der Einführung der „Giesinger Freiheit” setzt die Giesinger Bräu ein klares Zeichen für Genuss und Lebensfreude, ganz ohne Alkohol. Der Name „Giesinger Freiheit” verkörpert die Idee, dass der bewusste Verzicht auf Alkohol keineswegs mit Einschränkungen einhergehen muss, sondern im Gegenteil eine wahre Freiheit im Genuss ermöglicht. Inspiriert von der lebensfrohen und offenen Atmosphäre des Münchner Stadtteils Giesing, bringt die „Giesinger Freiheit” eine ungezwungene Leichtigkeit in den Biergenuss. Genau wie die Freiheit, auf die vielen Facetten des Lebens anzustoßen, steht dieses alkoholfreie Bier für unbeschwerte Momente und gesellige Zusammenkünfte – ohne den Kater am nächsten Tag.

Wie bei all seinen Biersorten setzt der Giesinger Bräu auf bewährte und qualitativ hochwertige Zutaten. Das Alkoholfreie ist ein leichtes und durch den minimalen Anteil an Weizenmalz ein fein ausbalanciertes, vollmundiges Bier. Der Geschmack ist harmonisch: Eine dezente Restsüße, Eindrücke von grünem Tee sowie zitrusartigen und blumigen Aromakomponenten sowie im Nachtrunk leicht malzige, getreideartige Aromen prägen die Biersorte. Die etwas höhere Karbonisierung fördert die Erfrischung an heißen Sommertagen.

Die „Giesinger Freiheit” gibt es ab sofort überall dort, wo bisher auch schon Bier vom Giesinger Bräu angeboten wird. Ziel ist es, den Münchner Raum und einen 80 km Radius rund um München zu beliefern. Das Alkoholfreie vom Giesinger wird ausschließlich in 0,5L Flaschen erhältlich sein, um den Genuss in vollen Zügen zu ermöglichen. Der unverbindliche Verkaufspreis für die „Giesinger Freiheit” ist derselbe wie bei den bewährten Sorten „Erhellung” und „Münchner Hell”: 23,99 Euro.

Mit der Einführung des neuen alkoholfreien Bieres wächst die Sortenvielfalt vom Giesinger Bräu auf 15 Sorten. „Endlich können wir nun die vielen Anfragen unserer Fans und Handelspartnern nach einem alkoholfreien Giesinger bedienen. Damit werden wir Teil dieses spannenden Wachstumsmarktes”, erklärt Jonas Seidl, Geschäftsführer beim Giesinger Bräu.

Am 15.8.23 ist an mehreren Slots im Bräustüberl in der Martin-Luther-Straße 2 ein Weißwurstfrühstück für alle neugierigen Bierliebhaber:innen geplant (jeweils 8:00/9:00/10:00/11:00 Uhr). Tickets gibt es hier: events.giesinger-shop.de

Mehr Infos zum Bräustüberl

Hier geht’s zum Webshop: https://www.giesinger-shop.de/