Giganten Duelle in Berlin – Die Paarungen für die BetMGM Premier League Darts stehen fest

Die BetMGM Premier League steht in den Startlöchern. Acht der größten Namen des Sports werden während der Saison an 16 Mini-Events teilnehmen und um den Sieg kämpfen. Jeder Ligaabend besteht aus Viertelfinale, Halbfinale und einem Finale über die Distanz Best of 11 Legs – bevor bei den Play-offs Ende Mai der neue Premier League Champion gekürt wird.

Im Rahmen der Bekanntmachung der Spielpläne wurden nun auch die Paarungen für die Premier League Nacht in Berlin bekanntgegeben.

Das Major Event in der Uber Arena wird von Nathan Aspinall und Stephen Bunting eröffnet.

Außerdem kommt es zum Duell des Weltranglistenersten, Luke Humphries gegen den Weltmeister von 2018 Rob Cross. Der aktuelle Weltmeister Luke Littler bekommt es mit dem WM-Halbfinalisten Chris Dobey zu tun. Den Abschluss der Viertelfinals bildet das Aufeinandertreffen der ehemaligen Weltmeister Michael van Gerwen und Gerwyn Price.

Nach den Viertelfinals spielen die Sieger jeweils in Halbfinals gegeneinander, bevor in einem Finale der Sieger des Premier League Events in Berlin ermittelt wird.

Die PDC hat insgesamt die Viertelfinalspiele für 14 der 16 Spieltage der Premier League bekanntgegeben. Die Spiele für den achten und den sechzehnten Spieltag werden anhand der Ligaplatzierungen vor dem jeweiligen Spieltag festgelegt.

Alle Spiele werden über die Distanz Best of 11 Legs ausgetragen, wobei jedem Gewinner des Abends ein Bonuspreisgeld von 10.000 Pfund winkt.

Außerdem werden pro Abend Ranglistenpunkte vergeben – fünf an den Sieger, drei an den Zweitplatzierten und zwei an die Halbfinalisten. Die vier besten Spieler ziehen in die Play-Offs am 29. Mai, in der Londoner O2 Arena ein und kämpfen um den begehrten Premier League Titel.

Donnerstag, 6. Februar

The SSE Arena, Belfast

Viertelfinale

Chris Dobey v Gerwyn Price

Stephen Bunting v Rob Cross

Luke Littler v Michael van Gerwen

Nathan Aspinall v Luke Humphries

Donnerstag, 13. Februar

OVO Hydo, Glasgow

Viertelfinale

Rob Cross v Luke Littler

Michael van Gerwen v Stephen Bunting

Nathan Aspinall v Gerwyn Price

Luke Humphries v Chris Dobey

Donnerstag, 20 Februar

3Arena, Dublin

Viertelfinale

Luke Humphries v Stephen Bunting

Gerwyn Price v Luke Littler

Rob Cross v Nathan Aspinall

Michael van Gerwen v Chris Dobey

Donnerstag, 27. Februar

Westpoint Exeter

Viertelfinale

Michael van Gerwen v Rob Cross

Gerwyn Price v Luke Humphries

Chris Dobey v Nathan Aspinall

Stephen Bunting v Luke Littler

Donnerstag, 6. März

The Brighton Centre

Viertelfinale

Gerwyn Price v Michael van Gerwen

Luke Littler v Chris Dobey

Rob Cross v Luke Humphries

Stephen Bunting v Nathan Aspinall

Donnerstag, 13. März

Motorpoint Arena, Nottingham

Viertelfinale

Luke Humphries v Luke Littler

Rob Cross v Chris Dobey

Stephen Bunting v Gerwyn Price

Nathan Aspinall v Michael van Gerwen

Donnerstag, 20. März

Utilita Arena, Cardiff

Viertelfinale

Chris Dobey v Stephen Bunting

Luke Humphries v Michael van Gerwen

Luke Littler v Nathan Aspinall

Gerwyn Price v Rob Cross

Donnerstag, 27. März

Utilita Arena, Newcastle

Draw Bracket based on league table following Night Seven

Donnerstag, 3. April

Uber Arena, Berlin

Viertelfinale

Nathan Aspinall v Stephen Bunting

Luke Humphries v Rob Cross

Chris Dobey v Luke Littler

Michael van Gerwen v Gerwyn Price

Donnerstag, 10. April

AO Arena, Manchester

Viertelfinale

Chris Dobey v Michael van Gerwen

Nathan Aspinall v Rob Cross

Luke Littler v Gerwyn Price

Stephen Bunting v Luke Humphries

Donnerstag, 17. April

Rotterdam Ahoy

Viertelfinale

Chris Dobey v Luke Humphries

Gerwyn Price v Nathan Aspinall

Stephen Bunting v Michael van Gerwen

Luke Littler v Rob Cross

Donnerstag, 24. April

M&S Bank Arena, Liverpool

Viertelfinale

Luke Humphries v Nathan Aspinall

Michael van Gerwen v Luke Littler

Rob Cross v Stephen Bunting

Gerwyn Price v Chris Dobey

Donnerstag, 01. Mai

Utilita Arena, Birmingham

Viertelfinale

Luke Littler v Stephen Bunting

Nathan Aspinall v Chris Dobey

Luke Humphries v Gerwyn Price

Rob Cross v Michael van Gerwen

Donnerstag, 08. Mai

First Direct Arena, Leeds

Viertelfinale

Rob Cross v Gerwyn Price

Nathan Aspinall v Luke Littler

Michael van Gerwen v Luke Humphries

Stephen Bunting v Chris Dobey

Donnerstag, 15. Mai

P&J Live, Aberdeen

Viertelfinale

Michael van Gerwen v Nathan Aspinall

Gerwyn Price v Stephen Bunting

Chris Dobey v Rob Cross

Luke Littler v Luke Humphries

Donnerstag, 22. Mai

Utilita Arena, Sheffield

Draw Bracket based on league table following Night 15

Play-Offs – Donnerstag, 29. Mai

The O2, London

Semi-Finals & Final