GIOELE VIOLA – Doppeltes Familienglück für TV-Draufgänger von „Die Landarztpraxis“

Schauspieler Gioele Viola ist nach seinen erfolgreichen Anfängen in der TV-Serie „Einstein“ und der Miniserie „Blackout“ nun zurück bei Sat.1 und Joyn und lässt von Montag bis Freitag als flirty Bergretter seinen südländischen Charme in „Die Landarztpraxis“ ab 19 Uhr spielen. Es ist der erste durchgehende Einsatz für den Newcomer, der seit 16.10.2023 in 60 Folgen neben Hauptdarstellerin Caroline Frier zu sehen ist. In der Rolle des charmanten und selbstbewussten Emilio Marino kommen dem gebürtigen Stuttgarter zwar seine italienischen Wurzeln zugute, doch hinter den Kulissen hat Gioele Viola sein Herz längst vergeben. So lebt der Familienpapa mit Ehefrau Gessica und den 1-jährigen Zwillingen Emanuel und Noemi Viola idyllisch im schwäbischen Hinterland.

Von Stuttgart nach Hollywood und zurück



Schon früh wusste Gioele Viola, dass es ihn vor die Kamera und auf die Bühne zieht. Im Alter von neun Jahren betrat der heute 28-Jährige erstmals die Bretter, die die Welt bedeuten, ehe er mit zwölf Jahren im „Jungen Ensemble Stuttgart“ (JES) schauspielerische Erfahrungen sammelte und u. a. drei Jahre lang mit der Vorstellung „9 Leben“ durch Deutschland und die Schweiz tourte. Gefolgt von diversen Kurzfilmen, in denen er stets die Hauptrolle spielte. Mit 17 Jahren stand Gioele Viola schließlich zum ersten Mal vor der Fernsehkamera, besuchte Schauspielschulen und -kurse. 2016 drehte der Stuttgarter sogar für die US-Produktion „Blood Feast“. Die Neuverfilmung des Filmklassikers aus dem Jahr 1963 wurde weltweit auf der großen Leinwand gezeigt. Das deutsche Kinodrama „A Gschicht über D’Lieb“ war 2018 dann das historische Debüt von Gioele Viola. Inszeniert vom preisgekrönten Regisseur und Autor Peter Evers, mimte der Schwabe den italienischen Gastarbeiter Mario neben Svenja Jung, Eleonore Weisgerber, Merlin Rose und Lucas Englander. Der Film war für den Max-Ophüls-Preis nominiert. Gewonnen hat ihn letztlich der Spielfilm „Label Me“ mit Gioele Viola in der Rolle des Abdul Kareem.

Trotz seiner zahlreichen Engagements zieht es Gioele Viola nicht weg von Stuttgart. Denn hier lebt er mit seiner großen Liebe Gessica zusammen. Die beiden gaben sich 2021 bei einer italienischen Traumhochzeit das kirchliche Jawort und freuten sich 2022 über die Geburt der zweieiigen Zwillinge, die den jungen Vater vor neue Aufgaben stellte. „Inzwischen sind wir ein eingespieltes Team. In den Pausen meiner Dreharbeiten nutzen wir Videocalls und sobald in Bayern abgedreht ist, pendle ich nach Stuttgart zu meinen Lieblingsmenschen“, erzählt Gioele Viola von seinem aktuellen Alltag zwischen „Die Landarztpraxis“ und Familie. Zeit nimmt er sich trotzdem auch für sein Herzensprojekt: den Performer Cup.

Träume (er)leben

Gioele Viola schätzt sich glücklich, in seinem Traumberuf arbeiten zu können. Diese Chance möchte er schon jetzt noch unentdeckten Talenten geben und hat 2023 das beliebte italienische Format „Performer Cup“ nach Deutschland (www.performercup.de) geholt. Zusammen mit Schauspielkollegin Riccarda Richter bereitet er aktuell die Deutsche Meisterschaft im Bereich Darstellende Künste in den Kategorien Schauspiel, Tanz, Gesang und Akrobatik für 2024 vor, dessen Finalisten bei der Europäischen Meisterschaft in Rom gegen Konkurrenten aus ganz Europa antreten werden. Neben dem Titel, der mit einem üppigen Preisgeld dotiert ist, winken auch Stipendien, u. a. für die New York Academy. Ganz nach dem Motto von Gioele Viola: „Fang an, deine Träume zu leben.“