Golfturnier der European Championships Munich 2022 an Golf Valley vergeben!

Jetzt steht es fest: Der Golf Club Valley ist offizieller Austragungsort der Golf Europameisterschaften im Rahmen der European Championships 2022 im Olympiapark München. Drei renommierte Golfplätze im Umland von München standen zur Auswahl und Golf Valley bei Holzkirchen hat nun das Rennen gemacht.

„Die Wahl war nicht ganz einfach, denn Gut Häusern und Eichenried waren natürlich starke Mitbewerber, aber letztlich hatte Golf Valley das beste Gesamtpaket. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist die Anlage vorbildlich“, erklärt Marion Schöne, Geschäftsführerin Olympiapark München GmbH, die Entscheidung.

An vier Wettkampftagen werden insgesamt etwa 120 Athletinnen und Athleten im August 2022 bei drei Medaillen-Entscheidungen (Herren, Damen, Team) auf dem Golfplatz Valley vor wunderschöner Alpenkulisse antreten.

Die Vertreter der Ladies European Tour und der PGA European Tour hatten im Zuge eines Site Visits einen hervorragenden Eindruck von der Golfanlage gewonnen. Gemeinsam mit den Inspektoren des European Championships Managements sowie der Olympiapark München GmbH waren sie überzeugt von dem einzigartigen Course-Layout und -Design, der perfekten Platzkondition, der gesamten Infrastruktur und nicht zuletzt der Biodiversität der Anlage, die mit 90ha Blühwiesen eine Heimat für inzwischen selten gewordene Wildbienen, Schmetterlinge, Wiesenbrüter, Feldlerche, Wiesenpieper und vielen andere vom Aussterben bedrohte Arten bietet. Auch in Sachen Nachhaltigkeit konnte Golf Valley bei den Besuchern punkten und nimmt damit ein zentrales Thema der Veranstaltung im Olympiapark auf.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns riesig, dass wir nun der ‚Official Golf Course der European Championships´ sind und damit in die Fußstapfen des legendären Gleneagles PGA Centenary Course in Schottland treten, wo bei den European Championships 2018 das Turnier stattfand. Wir werden hier perfekte Bedingungen schaffen und den Golferinnen und Golfer 2022 einen Höhepunkt im europäischen Golfsport bieten“, so der Präsident des Golf Club Valley, Michael Weichselgartner.

Claus M. Kobold, Präsident Deutscher Golf Verband: „Valley ist eine sehr gute Wahl für die Golfwettbewerbe der European Championships 2022, Qualität und Potenzial für das Event sind über alle Zweifel erhaben, richtet der DGV doch nach 2019 nun auch in 2020 wieder seine Deutschen Meisterschaften der Herren und Damen auf diesem herausfordernden Design aus.“

Arno Malte Uhlig, Präsident Bayerischer Golf Verband: „Mit der Vergabe der Golfwettbewerbe der European Championships an die Golfanlage Valley, hat das Organisationskomitee eine der sportlich herausragenden Golfanlagen in Deutschland ausgewählt. Die Golfanlage Valley besticht auch durch eine vorbildliche Kombination von Sport und Naturschutz. Der Golfsport wird durch den Golfclub München Valley vorzüglich vertreten werden.“