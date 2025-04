Größerer Polizeieinsatz: 29-Jährige in Wohnung mit Waffe bedroht

Am Mittwoch, 02.04.2025, gegen 07:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einer 29-Jährigen verständigt, da sie in ihrer Wohnung von einem 35-jährigen Bekannten (dort nicht wohnend und mit einem anderen Wohnsitz im Landkreis München) mit einer Waffe bedroht wurde. Die 29-Jährige konnte sich aus der Wohnung entfernen. Ihr Kind befand sich noch in der Wohnung. Sofort wurden über zwanzig Steifen zum Einsatzort geschickt.

Der 35-Jährige konnte kurz danach von der Polizei in der Wohnung gesichert und festgenommen werden. Eine Schreckschusswaffe wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen und gefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht.

Er wurde wegen Bedrohung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 26.