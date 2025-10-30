Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage in Neuperlach

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 21:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein über 40-jähriger Bewohner mit deutscher Staatsangehörigkeit fühlte sich in seiner nächtlichen Ruhe gestört und wollte dies dem verursachenden Nachbarn mit deutscher Staatsangehörigkeit mitteilen. Dazu klopfte er an der Wohnungstüre und zeigte ein ca. 30 cm langes Küchenmesser vor. Dabei soll es auch zu Stichbewegungen in Richtung des Oberkörpers des Nachbarn gekommen sein.

Daraufhin schloss dieser sofort wieder die Wohnungstür und verständigte den Polizeinotruf 110. Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit geschickt.