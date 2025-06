Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage in Harlaching

Am Montag, 02.06.2025, gegen 19:30 Uhr, wurde der Notruf der Polizei über eine Bedrohungssituation mit einem Messer und einer Schussabgabe in einer Wohnung verständigt. Eine Vielzahl von Einsatzkräften begab sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 49-Jähriger und ein 55-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, in der gemeinsamen Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit gerieten. Dieser vorerst verbale Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug der 55-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Anschließend bedrohte der 55-Jährige den 49-Jährigen mit einem Messer. Aufgrund dieser Bedrohung bewaffnete sich der 49-Jährige mit einen Gasrevolver und schoss in Richtung Zimmerdecke. Daraufhin flüchtete der 55-Jährige aus der Wohnung.

Der 49-Jährige verließ auf Aufforderung der Polizei unbewaffnet die Wohnung, wo er durch die Einsatzkräfte festgenommen wurde. Der verwendete Gasrevolver konnte im Anschluss sichergestellt werden.

Der 49-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Danach wurde er wieder entlassen.

Der 55-Jährige wurde wegen Bedrohung und Körperverletzung angezeigt und vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung, Bedrohung und dem Waffendelikt übernommen.