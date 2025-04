Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation in Ramersdorf

Am Dienstag, 01.04.2025, gegen 19:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus in Ramersdorf informiert. Sofort wurden ca. 10 Streifen zur Einsatzörtlichkeit entsendet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die sich für Umzugstätigkeiten in dem Mehrfamilienhaus aufhielt, aus bislang unbekannten Gründen verbal bedrohte und dabei ein Messer vorhielt.

Die 25-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Mehrfamilienhaus und verständigte die Polizei. Die 49-Jährige konnte von den Polizeikräften im Haus festgenommen werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Messer der 49-Jährigen wurde sichergestellt.

Sie wird nun wegen Bedrohung angezeigt. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde sie vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 25 übernimmt hier die Ermittlungen.