Großer Gesundheitstag in Ramersdorf-Perlach am 17. April

Am Freitag, 17. April, findet von 14 bis 18 Uhr der vierte große Gesundheitstag in Ramersdorf-Perlach statt. Alle Bewohner*innen des Stadtbezirks sind herzlich eingeladen, sich auf der Wiese am Theodor-Heuss-Platz rund um die Themen Gesundheit und Bildung zu informieren und aktiv zu werden.

Verschiedene Einrichtungen aus dem Stadtteil präsentieren sich mit einem vielfältigen Programm. Zahlreiche Mitmachaktionen von der Kuscheltiersprechstunde über Bewegungsangebote für alle bis hin zu kreativen Wissensspielen motivieren zum Entdecken und Ausprobieren. Auch Blutdruckmessen, Informationen zum richtigen Zähneputzen oder Beratungen zu vielen weiteren Themen ergänzen das Programm.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Veranstaltungen wie der Gesundheitstag zeigen, wie vielfältig und greifbar Gesundheitsförderung sein kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Impulse für Ihr eigenes Wohlbefinden zu entdecken, Angebote in Ihrem Wohnumfeld kennenzulernen und aktiv etwas für Ihre Gesundheit mitzunehmen. Ich wünsche allen einen inspirierenden und erkenntnisreichen Gesundheitstag.“

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Der Gesundheitstag in Ramersdorf-Perlach findet nun schon zum vierten Mal in Folge statt. Dass sich viele örtliche Einrichtungen beteiligen und mit ihren informativen Ständen zum Mitmachen und Entdecken einladen zeigt, wie sehr das Thema Gesundheit in Ramersdorf-Perlach inzwischen verankert ist.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Gesundheit ist immer auch ein Bildungsthema. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Achtsamkeit mit den eigenen Ressourcen – das sind Themen, die das Referat für Bildung und Sport sowohl in den kommunalen Bildungseinrichtungen als auch in den Angeboten des Lokalen Bildungsmanagements betont. Der Gesundheitstag bietet eine gute Gelegenheit, einige dieser Angebote kennenzulernen.“

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Bei Regen wird der Gesundheitstag auf Freitag, 24. April, verschoben.

Organisiert wird der Gesundheitstag vom Gesundheitsmanagement Ramersdorf-Perlach im Rahmen des Projektes „München – gesund vor Ort“, den GesundheitsTreff Neuperlach und dem BildungsLokal Neuperlach. Das abwechslungsreiche Programm wird durch zahlreiche lokale, sozial- und bildungsorientierte Kooperationspartner*innen gestaltet.

Details zum Programm sind unter www.muenchen.de/gesund-vor-ort zu finden.