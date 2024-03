Großhadern: Falscher Arzt auf Diebestour

Am Dienstag, 05.03.2024, zwischen 13:30 und 15:00 Uhr, begab sich ein 23-Jähriger, mit afghanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, in ein Münchner Krankenhaus.

Dort entwendete er einen Arztkittel und eine Patientenakte. Anschließend begab er sich als Arzt verkleidet im Krankenhaus auf Diebestour und entwendete unbemerkt mehrere Wertgegenstände (u.a. Schmuck, Uhren und Bezahlkarten) und Medikamente. Als er sich unberechtigt im Apothekenraum des Krankenhauses aufhielt, wurden Mitarbeiter auf ihn aufmerksam und verständigten den internen Sicherheitsdienst. Dieser hielt den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde durch die hinzugerufene Polizei vorläufig festgenommen.

Die zuvor entwendeten Gegenstände wurden bei ihm sichergestellt. Er wurde im Anschluss der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 06.03.2024 einem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ mittlerweile Haftbefehl.

Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.