Haidhausen: Duftkerze setzt Wohnung in Brand

Am Sonntag, 14.01.2018, gegen 19.00 Uhr, hatte eine 76-jährige Rentnerin eine Duftkerze auf ihrem Balkon in der Franziskanerstraße angezündet. Die Rentnerin hielt sich in der Wohnung auf, als sie plötzlich einen Feuerschein auf dem Balkon bemerkte. Offensichtlich durch die brennende Kerze war der Balkon in Brand geraten.

Die Flammen griffen von diversen Gegenständen auf den Balkon und die Hausfassade über. Das Feuer breitete sich schnell aus, die Fensterscheibe zur Wohnung brach und das Feuer erfasste die Wohnzimmereinrichtung.

Durch Polizeibeamte der Einsatzhundertschaft konnte die Frau aus der Wohnung geborgen werden. Sie hatte zuvor versucht den Brand selbst zu löschen. Schließlich löschte die Feuerwehr den Brand. An der Wohnung entstand ein Brandschaden der auf 120.000 Euro geschätzt wird.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.