Haidhausen: Mehrere versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 09.05.2023, gegen 12:30 Uhr, verließ eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München ihre Wohnung. Als sie circa eine halbe Stunde später zurückkehrte, ließ sich die Wohnungstüre nicht mehr öffnen und sie bemerkte Einbruchsspuren an der Türe. Daraufhin verständigte sie den Notruf der Polizei 110.

Während der Anzeigenaufnahme konnten im Mehrfamilienhaus noch drei weitere angegangene Wohnungstüren entdeckt werden. Vor Ort erfolgten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grillparzerstraße, Haidhauser Straße, Haidenauplatz, Gaisbergstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.