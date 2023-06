Halbzeit beim Tollwood Sommerfestival – Rund 420.000 Besucher

Rund 420.000 Menschen bis zur Halbzeit beim Tollwood Sommerfestival 2023 – noch bis 16. Juli täglich Programm mit Musik-Arena, Mond, Performances, Live-Musik und Markt.

Es war ein fulminanter Auftakt: 150 Lichtpunkte malten das Tollwood-Motto am Eröffnungswochenende des Sommerfestivals an den Himmel. Jetzt zur Halbzeit lässt sich sagen: Das Publikum zeigt sich begeistert von der fröhlichen Atmosphäre, den Live-Konzerten, den Performances, den Walk Acts und der Kunst am Platz auf dem Festivalgelände. Rund 420.000 Menschen haben in den ersten beiden Wochen das Tollwood Sommerfestival bereits besucht. „Damit knüpfen wir an die Zahlen aus den vergangenen Jahren an“, sagt Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer und ergänzt: „Die Musik-Arena ist diesen Sommer ein echter Publikumsmagnet.“ Bereits rund 65.000 begeisterte Fans haben in den ersten zwei Wochen 15 Konzerte in der Musik-Arena erlebt. Insgesamt sind schon 14 Shows ausverkauft.

Zuhause in der Musik-Arena

Von SDP, Provinz und Santiano über Placebo, Ayliva und Porcupine Tree bis zu den Fantastischen Vier, Jan Delay, Jacob Collier und Nico Santos: Wenn das Zelt tanzt und singt, ist Tollwood-Zeit. Jeder Abend hat seinen eigenen Zauber; die Fans loben auf den Social Media-Kanälen: „Weltklasse, sensationell, unfassbar, großartig“. Ab der ersten Sekunde springt der Funke auf die Menge in der Musik-Arena über. Und auch die Stars loben die Stimmung in der Tollwood Musik-Arena. Nico Santos hat es so formuliert: „Das ist wie zuhause ankommen – ein unvergesslicher Moment hier auf Tollwood“.

Für die verbleibenden zwei Wochen erwarten das Publikum noch weitere Highlights: das Metfest mit vier Bands (Sa 1. Juli), Konstantin Wecker, der zu seiner Filmmusik-Gala seinen Freund und Kollegen Reinhard Mey mitbringt (Di 4. Juli), MEUTE mit expressivem Brass und hypnotisierendem Techno (Mi, 5. Juli), Silbermond (Fr 7. Juli), Weltstar Beth Hart (Mo 10. Juli), Joe Bonamassa (Do 13. Juli) oder Ska-P, die ihr Abschiedskonzert geben (Sa 15. Juli). Wer schnell ist, kann für diese Konzerte noch Restkarten bekommen: unter der Tollwood-Tickethotline 0700 383850 24 (je nach Anrufernetz ca. 9 Ct/min), unter www.tollwood.de oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim.

Bereits ausverkauft sind die Konzerte mit Bonnie Tyler & Chris Norman (So 2. Juli), , Danger Dan (Mo 3. Juli), das Gipfeltreffen der Münchner Kultbands Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit (Do 6. Juli), beide Konzerte von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys (Sa + So 8. + 9. Juli), das Zusatzkonzert der Fantastischen Vier (Di 11. Juli), Pizzera & Jaus (Mi 12. Juli) und der Abschlussabend des Tollwood Sommerfestivals mit Schmidbauer & Kälberer, die Hannes Ringlstetter zu sich einladen (So 16. Juli).

Entspannte Auszeit vom Alltag

Vor der Musik-Arena herrscht fröhliches Treiben. Die Menschen stöbern an den rund 160 Marktständen und genießen die kulinarischen Köstlichkeiten aus Peru, Indien, Korea, Ungarn, Mexiko, Syrien und vielen anderen Ländern. Sie schlendern entspannt zu den verschiedenen Kunstwerken. Bei der Installation „Aus der Balance“ beispielsweise sprechen die Figuren aus Eschenholz – Dürre und Überschwemmung stellt diese Installation dar, an der viele Besucher*innen nachdenklich verweilen. Am Eingangskunstwerk, dem „Tor zwischen den Welten“, nehmen die Gäste auf den begrünten Sesseln Platz oder genießen eine kühle Erfrischung am Wasservorhang. Oder sie posieren auf dem Hügel hinter dem Andechser Zelt. Hier entstehen Bilder mit dem Mond aus Luke Jerrams „Museum of the Moon“, der noch bis zum 16. Juli über dem Tollwood Sommerfestival leuchtet. Noch ist also Zeit für das besondere Mond-Foto.

Tag für Tag findet sich Publikum am Amphitheater ein: Da jonglierte der „superorganism“ von Critical Mess; die Fahrrad-Akrobat*innen von Duo Kaos erstaunen die Besucher*innen mit ihren Kunststücken und die Compagnie Paris Bénarès zähmte ein riesiges Pferd. Auch in den kommenden zwei Wochen verzaubern Artist*innen, Zauberer und Künstler*innen hier die Menschen. Tollwood – das ist die fröhliche, entspannte Auszeit vom Alltag.

Tollwood Sommerfestival Öffnungszeiten:

Mo – Fr 14 – 1 Uhr | Sa/So 11 – 1 Uhr | Markt der Ideen – 23 30 Uhr

Alle Infos zum Programm und Tickets zum Tollwood gibt es unter www.tollwood.de