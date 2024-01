Handschellen gehen nicht mehr auf – Polizei ruft Feuerwehr

Freitagmittag und ein Anruf in der Integrierten Leitstelle von der Polizei. „Schickt uns bitte mal ein Fahrzeug zum Handschellen entfernen“, so die Meldung der Polizeieinsatzzentrale. Mit einem leichten Lächeln alarmierte der Disponent daraufhin ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit feinmechanischem Werkzeug zur Polizeiinspektion in der Hochbrückenstraße.

Ein Mann saß dort mit Handschellen fixiert und wartete auf seine Befreiung. Die Handschellen, die vom Kaufhausdetektiv angelegt worden waren, wurden bei einer Rangelei stark verbogen und ließen sich nicht mehr öffnen. Für die Feuerwehr in dem Fall kein Problem. Die Einsatzkräfte holten einen großen Bolzenschneider und durchtrennten kurzerhand die unfreiwillig angelegten „Armbänder“. Diese Problem war der Mann nun los. Somit endete der Besuch in der Polizeiinspektion nach wenigen Minuten – zumindest für die Feuerwehrleute.