Happy Birthday: 10 Jahre Kennedy’s Bar & Restaurant in München

Kennedy’s Bar & Restaurant feiert 10. Geburtstag

„Celebrate good times“ heißt es am 19. und 20. November im Kennedy’s Bar & Restaurant

am Sendlinger-Tor-Platz in München. Denn vor zehn Jahren übernahmen die Pub-Betreiber

Paul Fleming und Paul Daly das ehemalige „Lamms“ und feiern nun ihr Jubiläum mit Live-

Musik und Special Drinks zu irischen Leckereien. Beliebte kulinarische Klassiker sind u. a. die gemischten Fingerfood Baskets, die Burger wie u. a. der „The Spicy Devil’s Burger“ und der „The James Whiskey BBQ Burger“ mit karamellisierten Zwiebelringen und Speck, aber auch das „Irish Steak“ mit Honig-Senf-Kruste oder der Nationaleintopf der grünen Insel. Den genießt jeder Gast im Innen- oder (eingekuschelt in Decken) Außenbereich. Letzerer bietet trotz U-Bahnumbau eine großzügige Freischankfläche.

Am Freitag, 19. November ist die Beatles-Coverband „The Bottles“ live on stage und am

Samstag, 20. November darf bei der Karaoke-Session von allen ein Geburtstagsständchen

angestimmt werden. Schließlich ist das Kennedy’s Bar & Restaurant seit über zehn Jahren bekannt für beste Live-Unterhaltung durch ausgewählte Bands aus München und dem

Umland und auch die Karaoke-Abende zählen inzwischen immer montags, mittwochs und

am Samstag bei Jung und Alt zum festen Termin im Kalender.

Daneben ist das Kennedy’s Bar & Restaurant Anlaufstelle Nummer 1, wenn es um SportÜbertragungen in HD-Qualität geht. Das Irish Pub zeigt zusätzlich zu den Fußballklassikern der Bundesliga, Champions League, Premier League und dem DFB-Pokal nämlich Rugby, GAA-Spiele, Football sowie viele andere Sportarten. Dabei herrscht eine Atmosphäre, die nur noch durch einen Besuch im Stadion selbst übertroffen werden kann.

Wer lieber ein bisschen Zweisamkeit genießen oder sich in netter Runder unterhalten

möchte, wählt einen Platz in der bunten Lounge oder verbringt die Zeit an der Bar mit einem frisch gezapften Guinness oder Augustiner. Im Kennedy’s Bar & Restaurant trifft eben zu jeder Zeit bayerische Lebensfreude auf irische Gastfreundschaft.

Kennedy’s Bar & Restaurant

So-Do 11.30-1 Uhr

Fr-Sa 11.30-3 Uhr

Sendlinger-Tor-Platz 11

80336 München

Telefon: 089/599 88 460

Web: www.kennedysmunich.com