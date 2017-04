Happy Birthday! Viertägiger Veranstaltungsreigen zum 25. Flughafen-Geburtstag

München, 06.04.2017. Es wird die größte Geburtstagsparty, die es am Flughafen je gab: Vom 17. bis 21. Mai 2017 feiert der Münchner Airport sein 25-jähriges Bestehen – nicht nur mit seinen Mitarbeitern, sondern auch mit der breiten Öffentlichkeit, mit Freunden, Fans und Wegbegleitern aus München und der Region. Den passenden Rahmen für ein rauschendes Fest mit musikalischen Top-Acts liefert eine Zeltstadt, die in Kürze auf dem knapp 20.000 Quadratmeter großen Gelände neben dem Besucherpark entsteht. Sie wird den Charme eines Kulturfestivals mit Flughafen-Flair und Vorfeldblick verbinden und an den einzelnen Event-Tagen jeweils Platz für bis zu 25.000 Besucher bieten.

Auf dem Festgelände laden Catering-Zelte und Food Trucks sowie ein Bierzelt zu einer kulinarischen Reise von Bayern nach Amerika, Asien und Afrika ein. Besucher dürfen sich auf zahlreiche Attraktionen freuen – wie einen Jahrmarkt mit 18 Meter hohem Riesenrad, von dem aus sich das Flughafengeschehen auch ohne Flugticket aus luftiger Höhe betrachten lässt. Für die kleinen Flughafenfans ist ein buntes Programm zum Spielen, Toben und Staunen geplant. Tickets für alle öffentlichen Events während der Jubiläumsfeiern gibt es ab sofort unter https://25jahre.munich-airport.de. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen auf dem Festivalgelände ist frei.

Nach einem Staatsempfang mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafen München GmbH, Staatsminister Dr. Markus Söder und über 300 geladenen Gästen zum eigentlichen Flughafengeburtstag am 17. Mai, beginnt die Party für die Öffentlichkeit am Donnerstag, 18. Mai: Um 18.00 Uhr starten die vom Radiosender Bayern 3 präsentierten „Music Days“ in der Zeltstadt als große After-Work-Sause: In zwei Zelten heizen die DJs Topic und Alle Farben sowie die Bayern 3 Band und Bayern 3 DJs den Besuchern ordentlich ein.

Am zweiten Tag der Music Days, Freitag, 19. Mai, können sich die Geburtstagsgäste ebenfalls ab 18.00 Uhr in der Zeltstadt auf musikalische TopActs freuen. In „Matuschkes Lieblingszelt“ präsentiert der Bayern 3 DJ und Moderator Matthias Matuschik seine musikalischen Geheimtipps – mit dabei sind die Kytes, Darcy, Pam Pam Ida und Shantel & Bucovina Club Orkestar. In der großen Entertainment Area stehen an diesem Freitagabend Nicole Cross und Lions Head auf der Bühne. Abgerundet wird das Musikspektakel hier durch einen prominenten Überraschungsgast.

Weiter geht der Veranstaltungsreigen mit den beiden „Family Days“ am Samstag, 20. und Sonntag 21. Mai. Jeweils ab 11.00 Uhr kommen kleine und große Luftfahrtfans voll auf ihre Kosten: Auf dem Vorfeld können sie zum Beispiel Flugzeuge wie eine historische Super Constellation, einen Eurofighter oder eine Transall der Bundeswehr aus nächster Nähe bestaunen. Auch moderne Passagiermaschinen sind natürlich in ihrer ganzen Vielfalt auf dem Vorfeld zu sehen. Natürlich fehlt auch der Fuhrpark des Airports nicht: Flugzeugschlepper, Gepäckwagen, Enteisungs- und Feuerwehrfahrzeuge werden auf der Ausstellungsfläche präsentiert. Attraktionen für die ganze Familie bietet die Zeltstadt am Besucherpark. Unter dem Motto „Action4kids“ wird ein facettenreiches Unterhaltungsangebot für die kleinen Flughafenfans dargeboten, das unter anderem einen Freifallsimulator, einen Flugsimulator und verschiedene Hüpfburgen umfasst.

Bereits am Donnerstag, 11. Mai, wird unter dem Titel „Follow me“ eine spannende Fotoausstellung im Terminal 2 eröffnet, die den Wandel des Flughafens von den Anfängen im Jahr 1992 bis in die Gegenwart dokumentiert. Dabei treffen 25 Aufnahmen aus dem ersten Betriebsjahr des Flughafens jeweils auf ein aktuelles Bild, das sich dem gleichen Motiv widmet – die Fotopaare wurden zum Teil am selben Ort und aus demselben Blickwinkel aufgenommen. In der Zusammenschau erschließt sich dem Betrachter so das ganze Ausmaß der Veränderungen, die der Airport im ersten Vierteljahrhundert seiner Geschichte erlebt hat. Die Ausstellung „Follow me“ ist bis zum 23. Juni zu sehen.

Alle Infos zum Flughafengeburtstag und zum Programm gibt es unter https://25jahre.munich-airport.de. Außerdem postet das Social Media-Team des Airports Infos und spannende Geschichten zum Jubiläum auf Facebook, Instagram und Twitter mit dem Hashtag „#25yeahs“.