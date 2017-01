Hard Rock Cafe München feiert 15 Jahre am Platzl

15 Tage Geburtstagsfeierlichkeiten mit bayerische Air Guitar Meisterschaft, Poetry Slam, Silent Disco u.v.m.

Besondere Geburtstagsaktionen und Specials

München, 25. Januar 2017 – Vor 15 Jahren wurde das Hard Rock Cafe München feierlich eröffnet und ist heute eine nicht mehr wegzudenkende Institution am Platzl. Mit seinen leckeren amerikanischen Speisen im Rock´n´Roll-Ambiente ist das Hard Rock Cafe München sowohl bei den Münchnern als auch bei zahlreichen Hard Rock Cafe-Fans aus der ganzen Welt beliebt.

Nun feiert das Hard Rock Cafe am Platzl mit einem 15-tägigen Geburtstagsprogramm gemeinsam mit seinen Gästen: Vom 9. bis zum 23. Februar finden anlässlich des 15. Geburtstags im Cafe abwechslungsreiche Events wie die bayerische Air Guitar Meisterschaft (Bavarian Air Guitar Championship), ein Poetry Slam sowie DJ-Nights statt. Eine große Geburtstagsparty für geladene Gäste markiert den Abschluss der Feierlichkeiten.

„Die ersten 15 Jahre Hard Rock Cafe am Platzl waren ein voller Erfolg und eine aufregende Zeit, aus der ich viele schöne Erinnerungen mitgenommen habe. Wir haben tolle Events und Konzerte veranstaltet“, erzählt General Manager Oliver Malsch. „Mit unserem einzigartigen Geburtstagsprogramm möchten wir uns bei allen bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Auf die nächsten 15 Jahre!“

Im Februar 2002 öffnete das Hard Rock Cafe München seine Pforten. Seitdem besuchten mehr als drei Millionen lokale, nationale und internationale Gäste das 311 Quadratmeter große Restaurant und ließen sich die traditionell amerikanischen Köstlichkeiten schmecken. Insgesamt wurden bisher 850.000 Burger und eine Million Liter Bier verzehrt.

Neben den Klassikern auf der Speisekarte wie die Hard Rock Burger oder die butterzarten Smokehouse Gerichte werden auch vegetarische Leckereien wie der Veggie Leggie Burger oder das Grilled Vegetable Flatbread angeboten. Zudem wird die Menükarte mehrere Male im Jahr um Angebote erweitert, die nur für einen bestimmten Zeitraum erhältlich sind. Im vergangenen Jahr standen beispielsweise kurzzeitig ein erstmalig von einem Blogger entworfener Burger oder ein komplettes vegetarisches Menü auf der Karte.

Ein Besuch im Hard Rock Cafe München ist ein Erlebnis für alle Sinne. Zu der vielfältigen Menükarte bietet das Cafe eine gut sortierte Bar, kultige Souvenirs im Rock Shop und diverse Veranstaltungen. In den letzten 15 Jahren fanden mehr als 500 Konzerte von angesagten Künstlern aus den verschiedensten Genres im Münchner Cafe statt, darunter ein Benefizkonzert von Peter Maffay sowie Auftritte von Christina Stürmer, H-Blockx, Joey Tempest (Europe), Wolfgang Fierek, Fool’s Garden, Tom Beck oder Alex Diehl. Zusätzlich richtete das Hard Rock Cafe München über 1.500 Firmenpartys und Weihnachtsfeiern aus.

Zudem präsentiert das Hard Rock Cafe am Platzl eine ausgesuchte Memorabilia-Kollektion, denn Hard Rock besitzt insgesamt eine Sammlung von mehr als 80.000 Exponaten, wovon über 150 in München ausgestellt sind. Neben Ausstellungsstücken von internationalen Künstlern wie ein Bühnenoutfit aus den 70er Jahren von Freddie Mercury oder eine Gibson Les Paul von Guns’N’Roses Gitarrist Slash lassen sich auch Exponate von deutschen Musikern wie Sportfreunde Stiller, Jan Delay, Die Fantastischen Vier oder Silbermond bewundern. Zum 15-jährigen Jubiläum wird die Münchner Sammlung noch um weitere Exponate ergänzt: Stefan Dettl von LaBrassBanda, Peter Maffay und die Band Emil Bulls schenkten dem Hard Rock Cafe München persönliche Erinnerungsstücke. Die neuen Memorabilia werden zu Beginn der Geburtstagsfeierlichkeiten im Cafe präsentiert.

Fünfzehn Jahre Hard Rock Cafe München – das fünfzehntägige Geburtstagsprogramm:

09. Februar ab 21 Uhr: Poetry Slam

Sechs große Poetry Slammer aus München treten unter der Moderation von Ko Bylanzky mit ihren selbst geschriebenen, literarischen Texten gegeneinander an. In einem Finale wird der Gewinner vom Publikum ausgewählt. Eintritt: 8 € pro Person, gesamter Betrag wird an Hard Rock Heals gespendet.

Tickets sind hier erhältlich: https://shop.link2ticket.nl/en/S/Event/A1hXcUMFf1xFWg/A1hXcUMFfVpEVw?link=A1hXcUMFf1lDUA

https://www.facebook.com/events/933208673476135/

10. Februar ab 21 Uhr: DJ-Night Best of 2002-2017

Der Münchner DJ Dan legt die besten Hits aus den Jahren 2002 bis 2017 auf, Publikumswünsche werden angenommen. Eintritt frei.

11. Februar ab 21 Uhr: Silent Disco Headphone-Party

Eine Tanzfläche, zwei DJs, zwei Kanäle – DJ Gigi und DJ Sandbox geben sich in der Silent Disco im Hard Rock Cafe München die Ehre. Kopfhörer stehen den Gästen gegen eine Pfandgebühr kostenlos zur Verfügung. Eintritt frei.

https://www.facebook.com/events/1322615374428319/



12. Februar „Hard Rock Heals“ Spendentag

Der Tag beginnt mit einem Frühstück zu Ehren des Ambulanten Kinderhospiz München. Mitarbeiter und betreute Kinder werden eingeladen, um zusammen einen entspannten Morgen mit leckerem Amerikanischen Frühstücksbüffet zu genießen. Den ganzen Tag über gibt es gegen Spende Lose um tolle Gewinne mit nach Hause zu nehmen.

13. Februar ab 21 Uhr: Hard Rock Quiz Night

Ein Quiz mit Fragen rund um das Thema „Musik“. Die Gewinner erwartet ein toller Preis und lebenslanger Ruhm. Lasst das Ratespiel beginnen! Eintritt frei.

14. Februar: Valentinstag

Es gibt ein leckeres Menü für zwei, ein bisschen süße Dekoration und eine Lover’s Playlist. Paare, die 15 Jahre oder länger verheiratet sind, erwartet eine Überraschung

15. Februar ab 21 Uhr: Burger Expert Wettbewerb

Die wahren Burger Experten sind hier gefragt: Wer in einem Probierwettbewerb alle Zutaten richtig errät, erhält eine Burger Expert Karte für das Jahr 2017, die dem Gewinner und einer Begleitperson freie Menüs im Hard Rock Cafe München beschert. Teilnahme am Wettbewerb bitte an munich_events@hardrock.com. Eintritt frei.

16. Februar ab 21 Uhr: Rock Antenne Night

Das Hard Rock Cafe München präsentiert die größten Rock-Songs der letzten Jahrzehnte in Zusammenarbeit mit einem der bekanntesten Rock-Radiosendern Deutschlands. Eintritt frei.



17. Februar ab 21 Uhr: DJ-Night Best of 2002-2017

Der Münchner DJ Dan legt die besten Hits aus den Jahren 2002 bis 2017 auf, Publikumswünsche werden angenommen. Eintritt frei.

18. Februar ab 21 Uhr: 5. Bayerische Luftgitarren-Meisterschaft

Motivierte Kandidaten für die Bayerische Meisterschaft zeigen ihr Können vor einer ausgewählten Fachjury, darunter der General Manager des Hard Rock Cafe Münchens Oliver Malsch. Eintritt frei.

https://www.facebook.com/events/215192755609371/

19. Februar ab 21 Uhr: Local Talent Night

Eine Münchner Nachwuchsband live on stage im Hard Rock Cafe München. Band wird noch bekannt gegeben. Eintritt frei.

20. Februar ab 21 Uhr: Hard Rock Quiz Night

Ein Quiz mit Fragen rund um das Thema „Musik“. Die Gewinner erwartet ein toller Preis und lebenslanger Ruhm. Lasst das Ratespiel beginnen! Eintritt frei.

21. Februar ab 21 Uhr: Local Talent Night – King Pigeon live

Die Münchner Nachwuchsindieband King Pigeon live on stage im Hard Rock Cafe München. Eintritt frei.

22. Februar ab 21 Uhr: Local Talent Night – SHOTS live

Die Münchner Nachwuchsband SHOTS präsentieren Akustik-Punk-Musik live on stage im Hard Rock Cafe München. Eintritt frei.