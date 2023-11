Harlaching: Versuchtes Tötungsdelikt

Am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 23.40 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die

Münchner Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich der Naupliastraße und

Methfesselstraße, bei der eine Person mit einem spitzen Gegenstand verletzt wurde.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des

Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf einen 29-jährigen ägyptischen Staatsbürger mit Wohnsitz in

München, der eine Stichverletzung am Oberkörper hatte. Er wurde sofort vom

Rettungsdient versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Noch in der Nacht hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die

Ermittlungen am Tatort aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen

durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Naupliastraße und Methfesselstraße

(Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen

könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.