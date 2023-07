Hellabrunner Geschäftsbericht 2022 zur Hauptversammlung vorgestellt

Ab dem 03. April 2022 konnte das Team in Hellabrunn aufatmen: An diesem Tag fielen die letzten coronabedingten Schutzmaßnahmen und der Tierpark konnte seinen Normalbetrieb wieder aufnehmen. Mit der diesjährigen Hauptversammlung der Münchener Tierpark Hellabrunn AG am vergangenen Mittwoch wurde auch der Geschäftsbericht 2022 veröffentlicht, der ab sofort auf der Homepage des Tierparks einsehbar ist.

Nach dem Ende der Einschränkungen, war der Tierpark Hellabrunn besonders erfreut über den folgenden, großen Besucherandrang und die vielen positiven Rückmeldungen vieler Tierparkfans. Als großes Highlight im vergangenen Jahr wurde am 27. Mai die neue Löwenanlage bei königlichem Wetter und vielen Besuchern und Pressevertreter*innen eingeweiht und offiziell ihre Bestimmung übergeben. Insgesamt ist die Besucherzahl im Vergleich zum stark von der Pandemie geprägten Vorjahr mit 1.619.935 Mio. Tierparkgästen um rund 69 Prozent gestiegen. Auch der Verkauf von Jahreskarten stieg gegenüber dem Vorjahr um ganze 111 Prozent – während der Anteil verkaufter Tageskarten ein Plus von 50,3 Prozent verzeichnete. 2022 war in dieser Hinsicht ein erfolgreiches Jahr, sodass insgesamt von einer deutlichen Erholung gesprochen werden kann, auch wenn Hellabrunn im Hinblick auf die Besucherzahlen noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat.

„In betriebswirtschaftlicher Hinsicht war 2022 bedingt durch die Corona-Nachwirkungen und nicht absehbare, gesamtwirtschaftliche Entwicklungen ein herausforderndes Jahr. Wir sind jedoch sehr erleichtert über die Umsatz- und Erlöskurve und die große Nachfrage nach Jahreskarten und sind optimistisch, dass sich dieser Trend auch im laufenden Geschäftsjahr weiter fortsetzen wird. Bei einer umfangreichen Evaluierung des Masterplans konnten wir verdeutlichen, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele und auch Meilensteine erreicht haben. Unser Weg zum Geozoo der Biodiversität ist weiterhin der richtige, den wir in den kommenden Jahren konsequent weitergehen werden. Ganz besonders möchte ich mich für die weitsichtige und loyale Unterstützung unserer Hauptanteilseignerin, der Landeshauptstadt München bedanken. Die unverzichtbare finanzielle Unterstützung hat den Geschäftsbetrieb und Fortbestand des Tierparks in den besagten schwierigen Situationen durchweg gewährleistet. Mein unbedingter, größter Dank – auch im Namen aller Mitarbeitenden und den tierischen Bewohnern Hellabrunns – gilt dabei unserer Aufsichtsratsvorsitzenden und Bürgermeisterin Verena Dietl, allen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten des Hellabrunner Tierparks sowie dem gesamten Stadtrat der Landeshauptstadt München!“ erklärt Rasem Baban, Vorstand und Tierparkdirektor der Münchener Tierpark Hellabrunn AG. „Zudem haben uns im vergangenen Jahr erneut zahlreiche Spenden von Hellabrunn-Freunden, teils auch weit über die Stadtgrenzen hinaus erreicht, die uns dabei unterstützt haben, viele geplante Projekte umzusetzen und weitere planen zu können. Auch für diese wichtigen Zuwendungen danken wir den Unterstützern ganz herzlich“, schließt Baban.

Hinsichtlich der Tierbestands- und Infrastrukturentwicklung war 2022 ein sehr positives Jahr. Es konnten viele Bauarbeiten trotz Lieferengpässen im Bausektor planmäßig fortgeführt und beendet werden. Neben der Eröffnung der Löwenanlage wurden zahlreiche weitere Anlagen eröffnet. Im April die neue Flamingo-Voliere, im Juli die überarbeitete Erdmännchen-Anlage und im September konnte nach weitreichenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen auch die neue Wolfsanlage offiziell eröffnet werden. Andere Tieranlagen, wie die der Yaks und Bisons wurden saniert oder wie im Fall der neuen Baum-Brücke die den Roten Pandas als Verbindung zwischen beiden Anlagen dient, kurzfristig auf die Ansprüche der tierischen Bewohner angepasst. Verschiedene Dächer wie das vom Urwaldhaus, der Tigeranlage oder dem Schildkrötenhaus wurden leider im Jahr 2020 nach schweren Hagelschäden so beschädigt, dass ein Austausch unumgänglich war. Auch diese aufwändigen Maßnahmen konnten im Geschäftsjahr 2022 an allen drei Häusern durchgeführt werden.

Der Tierbestand hat sich dank der konsequent tiergerechten und professionellen Haltung der in Hellabrunn gepflegten Tiere positiv entwickelt. Ganz besonderen Nachwuchs gab es bei den Weißschwanz-Stachelschweinen: erstmal nach 30 Jahren kam 2022 ein männliches Jungtier zur Welt. Mit dem im Frühjahr geborenen Faultier-Jungtier konnte Hellabrunn das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) der EAZA unterstützen und die beiden Männchen der Zwillingsgeburt bei den Roten Pandas in Hellabrunn konnten im Rahmen der Zuchtbuchempfehlung des EEP ebenfalls vermittelt werden. Zahlreiche erfolgreiche Nachzuchten gab es auch bei den Paarhufern wie Java-Bantengs, Dahomey-Zwergrindern, Bulgarischen Langhaarziegen, Mhorrgazellen sowie den Heckrindern (Auerochsen-Rückzüchtung). Auch in der Großvoliere und im Bereich des Aquariums wurde erfolgreich Nachwuchs nachgezogen. Der Tierbestand wurde zudem durch externe Neuzugänge u.a. bei den Weißstörchen, Patzcuaro-Querzahnmolchen, Wasserscheinen und diversen Vogelarten ergänzt. Insgesamt zählt der Tierbestand des Münchner Zoos im letzten Jahr 561 Arten.

Besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangte die erneute Auswilderung von zwei in Hellabrunn geborenen Alpensteinböcken, die in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen zoologischen Einrichtungen im Juni 2022 im österreichischen Gasthofgebirge in ihren natürlichen Lebensraum gebracht wurden. Dort haben sie die bestehende Population ergänzt und genetisch aufgefrischt. Doch nicht nur die Alpensteinbock-Nachzuchten haben sich am Erhalt heimischer Arten beteiligt; auch ein in Hellabrunn geschlüpftes Steinkauz-Weibchen konnte an ein Wiederansiedlungsprojekt in Brandenburg gegeben werden.

Weitere kommunikative Höhepunkte waren zum Beispiel die „Teichchallenge“ im Sommer sowie der zweite Geburtstag des Elefanten-Jungbullen Otto im November. Zudem wurden im Tierpark und vor den neu eröffneten Tieranlangen edukative und barrierefreie Lernstationen installiert, um noch mehr Anreize zu schaffen, wertvolles Wissen über die dortigen Tiere oder die heimische Biodiversität in Hellabrunn mitzunehmen.

Die Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende und Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl zieht eine positive Bilanz: „Der Tierpark Hellabrunn ist ein wichtiger sowie glaubwürdiger Ort in München für Themen wie Artenschutz, Umweltbildung, Wissenschaft und Tiererlebnisse. Für viele Besucherinnen und Besucher gehört der regelmäßige Besuch zum festen Bestandteil ihrer Freizeit und ist teilweise seit Generationen in den Familien verankert. Umso erfreulicher ist die Entwicklung im Jahre 2022 und nach dem Ende aller pandemischen Maßnahmen. Mir war und ist es besonderes Anliegen, dafür Sorge zu tragen, dass die Zukunft des Tierparks Hellabrunn auch weiterhin ohne jeden Zweifel gesichert ist und bedanke mich an dieser Stelle bei den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern Hellabrunns und nicht zuletzt bei allen Hellabrunnerinnen und Hellabrunnern für ihren unermüdlichen Einsatz, die die Erfolge der vergangenen Jahre ermöglicht haben“, so Dietl abschließend.