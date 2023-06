Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann ehrt 29 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Bayerischen Polizei für ausgezeichnete Leistungen

Im Odeon des bayerischen Innenministeriums hat Innen- und Sportminister Joachim Herrmann heute 29 sportlich besonders erfolgreiche Polizistinnen und Polizisten der Bayerischen Polizei für ihre ausgezeichneten Leistungen geehrt. „Als bayerischer Innen- und Sportminister bin ich sehr stolz auf das, was Sie alle für unsere Gesellschaft und die Bayerische Polizei leisten“, erklärte Herrmann. „Sie sind nicht nur Vorbilder für Ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für viele junge Menschen, die sich für eine Karriere bei der Polizei interessieren. “